Receita Estadual disponibiliza assistente virtual que esclarece dúvidas de contribuintes

A Receita Estadual do Rio Grande do Sul criou uma assistente virtual (chatbot) para esclarecer dúvidas e prestar orientações aos cidadãos e contribuintes. O chatbot está disponível no Portal de Atendimento . O ícone dessa nova ferramenta está localizado no canto inferior direito da tela e está identificado como Fale Conosco. A assistente virtual, chamada de Rê, pode responder a diversos questionamentos sobre a administração tributária gaúcha.

Entre os assuntos sobre os quais Rê pode fornecer informações estão os três impostos estaduais: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) e Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos (ITCD). Há ainda uma seção destinada a dois dos principais programas estratégicos coordenados pela Receita Estadual: o Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que incentiva os cidadãos a pedirem nota fiscal, e o Devolve ICMS, que devolve parte do imposto pago pelas famílias de baixa renda. O NFG conta com mais de 3 milhões de participantes, e o Devolve ICMS beneficia mais de 600 mil famílias.

Além disso, o chatbot permite, de maneira ágil e prática, verificar o status dos protocolos de atendimento abertos pelo usuário nos canais Fale Conosco e Plantão Fiscal Virtual, bastando informar o código do protocolo (no formato PFV-000000-A0A0A). Esses protocolos podem ser gerados por meio do formulário eletrônico desses canais ou pela própria assistente virtual, nas situações em que o usuário considera que sua dúvida não foi respondida, optando por levá-la a um atendente. O retorno, nesses casos, ocorre por e-mail, em até três dias úteis, e é disponibilizado um código de protocolo para consulta do status em tempo real.

O sistema robotizado é resultado de um projeto desenvolvido pela Divisão de Relacionamento e Serviços da Receita Estadual ao longo dos últimos meses. A novidade está inserida no contexto da agenda Receita 2030+, composta por 30 medidas para modernização da administração tributária gaúcha. “Faz parte do processo de modernização e digitalização do atendimento, visando simplificar a experiência que os usuários têm dos serviços. É mais um avanço na construção do que chamamos de Receita Digital, sempre com foco em gerar valor público para a sociedade gaúcha”, destaca o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Pereira.

As informações da ferramenta são baseadas em um banco de dados construído pelo fisco gaúcho, que será permanentemente qualificado e atualizado. O objetivo é incrementar a utilização de práticas de aprendizado de máquina (machine learning) e inteligência artificial para tornar as interações cada vez mais reais e efetivas para os usuários.

Portal de Atendimento

O Portal de Atendimento da Receita Estadual, lançado em junho de 2022, é um ambiente no qual os serviços e informações da instituição estão disponíveis de forma estruturada, com visual intuitivo e busca eficiente. O objetivo é que o usuário acesse a página e encontre tudo o que precisa, de maneira rápida e intuitiva, independentemente do perfil ou da necessidade. É possível, por exemplo, solicitar serviços, buscar orientações ou encaminhar dúvidas.

Chatbots

Chatbots são programas de computador que tentam simular a conversação de um ser humano. O objetivo é responder a diversas perguntas, de tal forma que os usuários tenham a impressão de estar conversando com uma pessoa.