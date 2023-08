Aberta consulta sobre tarifas de armazenagem e capatazia

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) abriu nesta segunda-feira, 7 de agosto, consulta pública sobre uma proposta de resolução que trata das tarifas de armazenagem e capatazia aplicáveis a cargas importadas e exportadas. A resolução substituirá a Portaria nº 219/GC-5 de 27 de março de 2001.

Entre os pontos em discussão no texto da resolução estão: vedação de diferenciação entre empresas aéreas nacionais e internacionais; atualização de aplicação de isenções tarifárias; prazos de isenção e cobrança das tarifas pelo uso da infraestrutura dedicada à carga internacional.

As contribuições ao texto da proposta devem ser enviadas à Agência até o dia 21 de setembro deste ano por meio de formulário eletrônico disponível no Portal da ANAC na página Consultas e Audiências Públicas .



Além do formulário da Consulta Pública nº 9/2023, os interessados poderão ter acesso ao texto da minuta, da justificativa, do quadro comparativo e da análise de impacto regulatório. A decisão de submeter o tema à consulta pública foi tomada pela Diretoria Colegiada na reunião do último dia 1º de agosto.

Assessoria de Comunicação Social da ANAC