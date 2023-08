Junho: setor registra 50,8 milhões de beneficiários em planos de assistência médica

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulga, nesta segunda-feira (07/08), a atualização dos números de beneficiários de planos de saúde referente a junho de 2023. No período, o setor totalizou 50.763.871 de usuários em planos de assistência médica. Já os planos exclusivamente odontológicos registraram 31.327.685 usuários. Ambos os segmentos seguem mantendo a sequência de recordes históricos consecutivos de crescimento. Os dados completos estão publicados na Sala de Situação , ferramenta de consulta no portal da ANS.

Nos planos médico-hospitalares, em um ano, houve crescimento de 1.108.995 beneficiários em relação a junho de 2022. Já comparativo de junho com maio de 2023, houve crescimento de 106.880 usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.281.879 beneficiários em um ano; e 276.428 na comparação de junho com o mês anterior.

Em relação aos estados, no comparativo com junho de 2022, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 23 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os estados tiveram o maior ganho em números absolutos. Entre os odontológicos, as 27 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo também São Paulo, Mato Grosso do Sul e Alagoas, os estados com maior crescimento em números absolutos.

Importante destacar que os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Veja nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.

Número de beneficiários com planos de assistência médica por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial por Adesão não identificado jun/23 35.637.446 6.183.276 349 8.899.985 42.815 50.763.871 mai/23 35.525.502 6.185.932 351 8.902.256 42.950 50.656.991 abr/23 35.430.322 6.200.050 351 8.917.676 43.095 50.591.494 mar/23 35.333.458 6.205.138 351 8.918.315 43.758 50.501.020 fev/23 35.124.763 6.227.619 351 8.923.596 44.121 50.320.450 jan/23 35.078.052 6.241.356 351 8.937.285 44.790 50.301.834 dez/22 35.120.878 6.276.410 354 8.959.567 44.995 50.402.204 nov/22 34.972.846 6.291.554 356 8.965.975 45.024 50.275.755 out/22 34.779.648 6.309.227 355 8.974.509 45.175 50.108.914 set/22 34.769.783 6.313.046 356 8.983.953 45.368 50.112.506 ago/22 34.624.722 6.301.012 356 8.978.445 45.719 49.950.254 jul/22 34.454.553 6.301.916 356 8.979.098 45.926 49.781.849 jun/22 34.322.956 6.305.347 358 8.980.085 46.130 49.654.876

Número de beneficiários com planos Exclusivamente Odontológico por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial por Adesão não identificado jun/23 22.964.256 2.979.513 1.508 5.378.536 3.872 31.327.685 mai/23 22.787.627 2.923.284 1.511 5.334.942 3.893 31.051.257 abr/23 22.643.275 2.883.067 1.513 5.352.499 3.896 30.884.250 mar/23 22.445.028 2.881.171 1.517 5.336.815 3.899 30.668.430 fev/23 22.252.195 2.875.108 1.517 5.333.474 3.906 30.466.200 jan/23 22.145.553 2.882.743 1.518 5.322.969 3.920 30.356.703 dez/22 22.105.827 2.878.513 1.526 5.322.362 3.931 30.312.159 nov/22 22.077.638 2.873.104 1.533 5.351.906 3.944 30.308.125 out/22 21.676.951 2.871.909 1.596 5.315.521 3.957 29.869.934 set/22 21.589.325 2.853.170 1.603 5.306.186 3.978 29.754.262 ago/22 21.427.977 2.829.353 1.604 5.277.700 4.073 29.540.707 jul/22 21.257.193 2.785.027 1.610 5.207.515 4.147 29.255.492 jun/22 21.100.398 2.767.173 1.614 5.172.465 4.156 29.045.806