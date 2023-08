Sonorização no Theatro São Pedro está na pauta da Agenda Celic de 7 a 11 de agosto

A contratação de empresa para a execução do projeto de sonorização do Anexo do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, está entre as licitações da semana de 7 a 11 de agosto, organizada pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O trabalho englobará som ambiental, o Teatro Oficina e a Sala de Palco Italiano. Pela modalidade tomada de preços, o certame será realizado na segunda-feira (7/8), às 14h, no 2º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1501 – Porto Alegre).

No mesmo dia, às 15h, haverá outra tomada de preços para contratações na área da cultura. Está prevista licitação para manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica do sistema de climatização do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), assim como serviço de coleta e análise de qualidade do ar interior, relacionado ao sistema de climatização geral.

Para a semana, também está agendada a alienação de quatro imóveis do Estado , localizados nos municípios de São Luiz Gonzaga, na região das Missões, Candelária, no Vale do Rio Pardo, Tucunduva, na região Noroeste, e Porto Alegre. O imóvel da Capital está situado no bairro Jardim Sabará. O certame será realizado na terça-feira (8/8), às 10h.

No total, serão 36 licitações no período de 7 a 11 de agosto, com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e busca ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Licitações previstas para o período de 7 a 11 de agosto