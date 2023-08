Festival comKids 2023 reúne produção audiovisual para crianças em SP

As mudanças climáticas e o futuro do planetana perspectiva das criançaspodem ser vistasa partir destasegunda-feira (7) noFestival comKids 2023, que vai exibir umaprodução audiovisual de qualidade emlínguas espanhola e portuguesa.

As atividadesdo eventosãogratuitas. Oseixos competitivo e formativo serão exibidosaté o dia 13 de agosto, na cidade de São Paulo, nas instalações do Sesc Vila Mariana, do Itaú Cultural e do Goethe-Institut SP. Os conteúdos dos filmes são curtos, com duração entre 20 segundos e 3 minutos e 59 segundos, divididos entre ficção e não ficção. Mostras abertas ao público permanecem até setembro.

Segundo a organização,estão inscritos 297conteúdos audiovisuais latinos americanos e ibéricos. “Temos que destacar a presença grande de obras com temas ligados à representatividade nas telas, tais como filmes com crianças negras no protagonismo e filmes destacando as culturas indígenas”, informouo coordenador do festival, Daniel Leite.

Nesta edição, há um número expressivo de conteúdo produzido para diferentes canais de TV (aberta, paga e streaming) de toda a América Latina, principalmente Colômbia, Chile e Argentina, além dos conteúdos veiculados em canais da Web.

“Também destacamos um número bem interessante: o da participação de mulherescomo de cineastas à frente de produções, são 37 títulos, totalizando 40 diretoras atrás das câmeras. Mais de 40% dos 86 títulos. O mesmo se mantém nos profissionais participantes das atividades paralelas: dos 33 nomes, 27 são mulheres à frente damasterclass, das conversas, mesas eworkshops”, ressaltou a diretora do festival, Beth Carmona.

Para a diretora, o número de inscritos reflete o momento da indústria audiovisual. “Pode-se notar que há um crescimento profissional, um aumento da qualidade da produção e uma consciência enorme da responsabilidade que temos ao produzir e pensar nas crianças. Há uma nova geração mais comprometida crescendo na comunidade de criadores para a infância e interessada na produção para esse público.”

Neste ano, os filmes concorrem a diversas premiações, dentre elas, o Prêmio comKids Prix Jeunesse Internacional, considerado o Oscar mundial infanto-juvenil, que oferece passagem de ida e volta e hospedagem para diretores participarem do evento em 2024, na Alemanha; o Prêmio comKids SescTV, com um valor de Aquisição; e os Prêmios comKids Centro Cultural B_arco, e Faculdade Meliès, com bolsas de estudo.

O festival voltou de forma presencial após a pandemia, mas disponibilizouo formato híbrido durante o festival , com a exibição da mostra competitiva, na plataforma do comKids, para ser acompanhada por espectadores de outros estados e países.

O eixo não competitivo do evento será amostra comKids 2023, realizada presencialmente em diferentes salas do Circuito Spcine. Estarão disponíveis também nosstreamingsdo Itaú Play,de 12 de agosto a 10 de setembro;do Sesc Digital, de 14 a 13 de setembro; e da Spcine Play,com início em 14 de agosto.

Conversa comKids

Uma das novidades deste ano é a participação da diretora da Fundação Prix Jeunesse International, mundialmente reconhecida por seus estudos nas áreas deinfância e juventude e de televisão, Maya Göetz.

“Maya vem para mostrar a necessidade da discussão sobre a crise climática e o protagonismo que crianças e jovens vêm assumindo em todo o mundo, em umamasterclassno dia 8 de agosto, queapresenta dados atuais sobre a alfabetização climática, e ideias para o engajamento criativo”, destacou a diretora do evento, Beth Carmona.

Outro assunto são as produções emlive actionpara crianças e pré-adolescentes. “É notável o crescimento dogênero nas produções originais brasileiras e, por isso, destacamos os desafios que envolvem esse tipo de produção, como os temas legais e relacionados aocastinginfantil responsável. Canais de TV do Brasil e América Latina marcam presença no evento.”

O tema das políticas públicas para o audiovisual infantil também terá destaque com a participação da representante do Conselho Nacional de Televisão do Chile, Soledad Suit, que apresenta,no dia 9 de agosto, pesquisa recente sobre o assunto na Conversa comKids e mostra porque são necessárias políticas públicas para o audiovisual e para as infâncias.

Nas atividades de formação, difusão e atualização profissional acontecerãomasterclasses, workshops, conversas, mostra audiovisual para crianças e famílias. A inscrição nas atividades formativas do comKids 2023 é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas neste site .

Realizado desde 2009 no Brasil, o Festival comKids é dedicado à premiação, valorização, promoção e difusão de conteúdos audiovisuais e digitais para crianças e adolescentes. O festival trabalha para que o públicotenhaacesso a filmes e programas de qualidade e trata de ampliar a consciência de produtores, criadores e interessados em geral a respeito da importância do audiovisual para a formação de uma geração altamente consumidora de conteúdos presentes nas mais diversas telas.

Exibições

Ingressos Gratuitos: retirar na bilheteria dos locais a partir de uma hora antes

Goethe-Institut São Paulo - Rua Lisboa, 974 - Jardim Paulista

Estação de metrô: Sumaré - 200 lugares, acessível, ar-condicionado

Itaú Cultural Paulista - AvenidaPaulista, 149 - Bela Vista

Estação de metrô: Brigadeiro - 70 lugares, acessível, ar-condicionado

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141 - Vila Mariana

Estação de metrô: Ana Rosa - 130 lugares, acessível, ar-condicionado

Espaço Itaú de Cinema - Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP - Brasil, CEP 01307-001

210 lugares, acessível, ar-condicionado

Estação de metrô: Consolação

Plataformas digitais

IC: https://www.itauculturalplay.com.br/ - Itaú Play de 12 de agosto a 10 de setembro

Sesc Digital: https://sesc.digital/home - Sesc Digital de 14/08 a 13/09

Spcine: https://www.spcineplay.com.br - a partir de 14/08