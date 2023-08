Fluminense derrota Palmeiras e assume 3ª posição do Brasileiro

Com gols de Jhon Arias e John Kennedy o Fluminense derrotou o Palmeiras por 2 a 1, na noite deste sábado (5), para assumir a 3ª posição do Campeonato Brasileiro. O jogo válido pela 18ª rodada da competição teve transmissão daRádio Nacional.

VEEEEEEENCEEEEEEEEEEEE O FLUUUUMINEEEENSEEEEEEEEE! ARIAS E JOHN KENNEDY MARCAM E O #TIMEDEGUERREIROS DERROTA O PALMEIRAS NO MARACA! VITÓOOORIA, FLUMINENSE! ???????????????????????? pic.twitter.com/pEIbn21jxN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 6, 2023

Após este resultado, o Tricolor chegou aos mesmos 31 pontos do vice-líder Flamengo, que tem um saldo de gols melhor. A liderança é do Botafogo, com 43 pontos e que enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo (6). Já o Verdão caiu para a 4ª posição, com 31 pontos.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz começou a construir a sua vitória aos 14 minutos do primeiro tempo, em gol em cobrança de pênalti do colombiano Arias. Na etapa final, aos 13 minutos, John Kennedy aproveitou bola que sobrou na área após boa trama coletiva do Fluminense para ampliar.

Nos acréscimos do segundo tempo o zagueiro Gustavo Gómez marcou um gol de cabeça após cruzamento do atacante Artur para descontar e dar números finais ao placar.

Triunfo do Esmeraldino

Quem também triunfou na rodada foi o Goiás, que, no estádio da Serrinha, bateu o Fortaleza por 1 a 0, graças a um gol contra de Tobias Figueiredo, para assumir a 15ª posição da classificação com 19 pontos. Já o Leão permaneceu com 23 pontos, caindo para a 12ª colocação.

VITÓRIA ESMERALDINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ????????



EM CASA, VENCEMOS O FORTALEZA POR 1 A 0! pic.twitter.com/0vGTzCJKdC — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) August 5, 2023

Igualdade na Vila Belmiro

Jogando na Vila Belmiro, o Santos conseguiu arrancar um empate de 1 a 1 com o Athletico-PR. O Furacão, que entrou em campo com uma formação alternativa para poupar peças para o jogo decisivo da próxima semana contra o Bolívar (Bolívia) pela Copa Libertadores, abriu o placar logo aos 29 minutos do primeiro tempo com o atacante Pablo. Porém, o Peixe conseguiu encontrar a igualdade já nos acréscimos da etapa final com gol em cobrança de pênalti de Marcos Leonardo.

Após a partida o Santos chegou aos 18 pontos, caindo para a 16ª posição. Já o Athletico-PR chegou aos 28, subindo para a 6ª posição.

Sem vencedores no Beira-Rio

Outro confronto que terminou em igualdade foi o que envolveu Internacional e Corinthians. A partida disputada no estádio do Beira-Rio, em Porto Alege, terminou com o placar de 2 a 2. O Timão marcou com Renato Augusto e Fábio Santos, enquanto o Colorado empatou com Bruno Henrique e Luiz Adriano.

#INTxCOR | 2-2 | 2T | 56' - Jogo encerrado no Gigante! Com gols de Bruno Henrique e Luiz Adriano, Inter empata em 2 a 2 com o Corinthians no jogo anterior à decisão com o River!



???????? #JuntosSomosInter



???? https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/ijKCCDi3d5 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 5, 2023

Mesmo com o empate o Internacional subiu para a 10ª posição com 24 pontos, enquanto o Corinthians permaneceu na 14ª colocação, agora com 20 pontos.