Governo de SC e Consulados devem criar fórum de relações internacionais

A primeira reunião entre a Secretaria de Articulação Internacional (SAI) do Governo do Estado e a Associação Consular em Santa Catarina, que aconteceu nesta sexta-feira (4), deve gerar a criação de um fórum de relações internacionais para atuar na internacionalização do Estado. Além disso, o encontro proporcionou maior aproximação entre os países presentes e o governo catarinense com o intuito de estabelecer linhas de coordenação entre a SAI e a Associação Consular. O evento aconteceu na Secretaria da Defesa Civil, em Florianópolis, e contou com a participação de 16 representantes consulares sediados em Santa Catarina.

:: Acesse aqui as fotos do evento

“O objetivo aqui é difundir e aproximar instituições que trabalham para a internacionalização do Estado de Santa Catarina com programas alinhados ao comércio internacional, cooperação internacional para promoção de diversas áreas, como turismo, cultura, desenvolvimento tecnológico e científico”, afirmou o secretário executivo da Associação Consular e cônsul honorário da Costa Rica, Rolando Coto Varela. Segundo ele, a criação de um fórum de relações internacionais permitirá aglutinar todas as instituições do governo com as organizações da sociedade, “a exemplo da Fiesc, Fecam, Federação de Associações Comerciais e Industriais do Estado, OAB e as universidades catarinenses”.

Para o secretário de Articulação Internacional, Juliano Froehner, este trabalho conjunto consolida tudo o que os representantes consulares buscam em suas atividades e o que a SAI, seguindo a visão do governador Jorginho Mello, implementa na sua atividade diária. Ou seja, usar a área internacional para desenvolver negócios e atrair prosperidade e desenvolvimento para o catarinense. “Nós efetivamente hoje caminhamos juntos em uma agenda comum de desenvolvimento para divulgarmos SC no exterior, para atrairmos missões, atrairmos empresas e fazermos com que o mundo enxergue o que Santa Catarina tem em termos de potencial e o que pode ser feito em termos de desenvolvimento, investimentos, parcerias, cooperação, projetos e tudo o que desenvolva os nossos parceiros e o nosso Estado”.

Já o presidente da Associação Consular em Santa Catarina, cônsul honorário da Itália, Attilio Colitti, elogiou a atuação do governo estadual e da SAI. “O secretário Froehner, sempre disponível para nós, já conseguiu uma reunião em menos de um dia um quadro de todas as oportunidades do Estado para investidores, para intercâmbio, etc. Ficamos bastante otimistas com essa reunião desta sexta-feira, e tenho certeza que coisas boas virão dessa parceria entre Governo de Santa Catarina e Associação Consular”.

Alguns dos países representados na reunião desta sexta-feira foram: Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chile, Costa Rica, Hungria, Itália, Portugal, Reino Unido, Suíça, Uruguai.