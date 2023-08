Instituto de Cardiologia homenageia profissionais do Samu e da Saúde

Uma história emocionante de superação de uma enfermeira do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC) foi o motivo para que a instituição realizasse uma homenagem aos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Secretaria de Saúde. O evento, ocorreu na quinta-feira, 3, no auditório do ICSC, localizado no Hospital Regional de São José.

Na cerimônia, foram homenageados médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais envolvidos, que através da sua competência, carinho e dedicação transformam suas vidas em uma missão para proporcionar melhores condições de saúde às pessoas que tanto precisam de cuidado em situações de emergência.

Para exemplificar a importância deste trabalho, o ICSC utilizou o atendimento prestado à servidora Ana Paula Trombeta, que em maio 2020 sofreu um grave acidente de carro quando voltava para casa, após um dia de trabalho. Na época o SAMU foi acionado, a médica reguladora de plantão estabilizou a situação até a chegada da Unidade de Suporte Avançado (USA), que encaminhou a paciente para o hospital, onde permaneceu por 31 dias, sendo 21 dias na UTI Geral e 10 dias internada na enfermaria. No total, foram oito meses e nove dias afastada do trabalho. “Nessa etapa entraram os anjos que estiveram no meu caminho. Cada um em um momento, mas juntos os profissionais da saúde foram fundamentais para que o resultado fosse um sucesso, na fase mais desafiadora da minha vida”, revela Ana Paula.

Na cerimônia, marcada por emoções de todos, foram entregues cerificados para os colaboradores que estiveram envolvidos na noite do acidente e que representam os demais profissionais da saúde.

Paulo Orsini, gerente administrativo do ICSC, pediu que esse agradecimento se estendesse a todos os colegas em seus respectivos setores de trabalho, para que tenham a oportunidade de se sentirem valorizados e possam ser relembrados de quão diferença fazem na vida de cada paciente que prestam cuidados.

:: Entre os homenageados estão

Viviane Jorge de Jesus – primeira pessoa a chegar na cena do acidente e acionar o SAMU.;

Andreia Freitas – médica reguladora SAMU;

Antônio Mazzei – médico da ambulância;

Cristiane Silveira Albino – enfermeira da ambulância;

Valdeci Vieira – Condutor e socorrista da ambulância;

Raquel Moreira – médica da emergência cirúrgica do Hospital Regional de São José;

Jaime Schimtt – médico da emergência cirúrgica do Hospital Regional de São José;

Daywson Pauli Koerich – gerente da enfermagem da época;

Gabriel Scalco – médico da UTI geral;

Joice Costa – chefe de enfermagem da UTI geral.