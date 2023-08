Governo e Celesc planejam R$ 364 milhões em investimentos na regional de Blumenau até 2026

Foto: Roberto Zacarias/Secom

A Celesc pretende investir R$364 milhões no sistema elétrico da regional de Blumenau até 2026.São R$ 150,3 milhões para melhoria e ampliação das redes de baixa e média tensões, e R$ 213,7 milhões para a construção de três novas subestações e quatro linhas de distribuição, além da melhoria e ampliação das já existentes.

As informações constam no Plano de Investimentos da Empresa. “É um momento ímpar para Santa Catarina, que será beneficiada com o maior investimento da história no sistema elétrico catarinense. Isso representa mais oferta, qualidade e disponibilidade de energia para a população e para quem gera emprego e renda”, destacou o governador Jorginho Mello.

“O Plano de Investimentos da Celesc para os próximos anos contempla ações que darão mais recursividade e robustez ao sistema elétrico em todo o território catarinense e prevê a construção de 20 novas subestações e 41 ampliações e melhorias em subestações já existentes. Isto certamente será refletido em melhores condições para Santa Catarina crescer e em mais qualidade de vida para quem vive e trabalha em nosso Estado”, afirmou o presidente da Celesc, Tarcísio Estefano Rosa.

Em todo o Estado, devem ser investidos R$ 4,5 bilhões no sistema elétrico até 2026, um dos maiores pacotes de investimento da história da Companhia. Além dos empreendimentos por região, o Plano de Investimentos também trata dos aportes nos variados projetos em que a Celesc atua.

Planejamento embasado em estudos técnicos

O planejamento foi elaborado após estudos realizados pela área técnica da Celesc, entre os dados analisados, consideraram a demanda de cada região e o crescimento previsto para os próximos quatro anos. “É importante ressaltar que estes investimentos são uma previsão e que este plano pode ser revisitado ou ampliado, em caso de novas necessidades identificadas”, explica o diretor de Distribuição da Companhia, Claudio Varella do Nascimento.

A área de atuação da Agência Regional de Blumenau compreende 4.830,16 km². Ela atende a 374.179 unidades consumidoras por meio de um sistema elétrico com 21 subestações, 5.902 quilômetros de redes de baixa tensão, 5.485 quilômetros de redes de média tensão e 154.561 postes

Investimentos no Sistema Elétrico

Valor total do investimento estimado para a Agência Regional de Blumenau: R$ 364 milhões

Média e Baixa Tensão – Total do investimento estimado em média e baixa tensão R$ 150,3 milhões

2023

Subprograma Alimentadores R$ 3.456.869,53

Subprograma Ampliação R$ 12.912.691,55

Subprograma Melhoria R$ 12.222.357,45

Subprograma Equipamentos Especiais R$ 1.576.210,56

2024 a 2026

Subprograma Alimentadores R$ 18.694.553,78

Subprograma Ampliação R$ 50.395.564,29

Subprograma Melhoria R$ 47.701.333,09

Subprograma Equipamentos Especiais R$ 3.333.183,34



Alta Tensão – Total do investimento estimado em alta tensão R$ 213,7 milhões

2023

Subestação Luiz Alves Distr.: substituição de um transformador 23/13,8 kV de 5,0 MVA por outro 34,5-23/13,8kV de 9,375 MVA

2024

Subestação Brusque Rio Branco: substituição de um transformador 138/23 kV de 26,67 MVA por outro de 40,00 MVA

Subestação Pomerode: implantação de um transformador 138/23 kV de 26,67 MVA

2025

Subestação Blumenau Fortaleza: implantação de um transformador 138/23 kV de 26,67 MVA

Novas subestações

2026

Subestação Botuverá 138/23 kV com 40,00 MVA

Subestação Ascurra 138/23 kV com 40,00 MVA

Subestação Massaranduba 138/23/13,8 kV com 26,67 MVA

Novas linhas de distribuição

Linha de Distribuição 138kV Botuverá – Seccionamento (Blumenau Garcia – Brusque Rio Branco)

Linha de Distribuição 138kV Ascurra – Seccionamento (Salto Pilão – Indaial RB)

Linha de Distribuição 138kV Massaranduba – Seccionamento (Blumenau II – Jaraguá Do Sul Rio Da Luz)

Linha de Distribuição 138kV GasparII 230/138kV – Blumenau Garcia Circuito Duplo – Recapacitação do Trecho em Cabo 336 para Cabo 477