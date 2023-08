Espetáculo em São Paulo aborda o tema da violência contra a mulher

A Fundação Nacional de Artes recebe, na Funarte SP, em Campos Elíseos, Capital Paulista, o espetáculo de dança contemporânea Cucas, na sexta-feira, sábado e domingo, de 4 a 6 de agosto, com ingressos a preços populares. A peça trata do tema da violência contra a mulher.

“Cucas” é um diminutivo da palavra “cucarachas” – que alguns norte-americanos e europeus usam para denominar as imigrantes latino-americanas, transmitindo desprezo e deboche. O termo “serve para chamar a atenção de como a mulher latino-americana está em um lugar desrespeitoso no cenário mundial, o que faz com que muitos de seus direitos sejam desrespeitados. Dos 25 países que mais matam mulheres no mundo, 14 são [...] da América Latina e Caribe. No Brasil são assassinadas três mulheres por dia, ou seja, uma mulher morre a cada sete horas”, aponta a produção.

Esses conceitos nortearam a coreografia, que teve como base apenas músicas de cantoras latino-americanas. A seleção das músicas foi realizada “com base em diversos sentimentos que permeiam a vida de uma mulher vítima de violência, como depressão, medo, abandono, dor, traição, culpa, vergonha e principalmente tristeza. Porém, para que o trabalho não converse apenas com o pessimismo e a cultura do medo, foram buscadas movimentações com momentos de acolhimento e felicidade”, registra a sinopse, acrescentando que a peça também “aborda o tema com muito lirismo e humanidade”.

Espetáculo de dança

Cucas

Coreografia: Hellen Tashiro

De 4 a 6 de agosto, de sexta-feira a domingo

Sala Renée Gumiel – Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Ingressos: R$ 30 | Meia-entrada: R$ 15 | A bilheteria abre 1 h antes da apresentação

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 50 minutos

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos, galerias e banheiros acessíveis.

Estacionamento – parceria com dois estacionamentos: um em frente à entrada do Complexo Cultural Funarte SP, na AlamedaNothmanna – preço R$ 10 (até 3h) e R$ 15 (até 12h) e outro na Rua GeneralJúlio MarcondesSalgado, 211 – R$ 12 (até 3h)

Mais informações:[email protected]