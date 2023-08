Consulados sediados em SC têm primeira reunião com Secretaria de Articulação Internacional

Foto: Vladislav Klapin / Unsplash

Até o momento, 16 representantes consulares sediados no Estado confirmaram presença na primeira reunião entre a Associação Consular em Santa Catarina e a Secretaria de Articulação Internacional (SAI) do Governo Jorginho Mello. O evento acontecerá nesta sexta-feira (4), em Florianópolis.

Será um encontro de trabalho com o objetivo de estreitar relações entre os países presentes e o governo catarinense para estabelecer linhas de coordenação entre a SAI e a Associação Consular. Haverá apresentação das atividades da Secretaria, o histórico da Associação, principais ações e propostas de novos programas em parceria da SAI.

Participarão cônsules e representantes da Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chile, Costa Rica, França, Hungria, Indonésia, Itália, Portugal, Reino Unido, Suíça, Uruguai e Ordem de Malta.

De acordo com o secretário de Articulação Internacional, Juliano Froehner, a SAI realiza reuniões e já estabelece projetos, desde o início do governo, com cada Consulado, e este será mais um passo importante para impulsionar, cada vez mais, a consolidação de parcerias globais com o Governo do Estado.

“Com o apoio e orientação do governador, buscamos fortalecer o prestígio de Santa Catarina além das fronteiras, ampliando oportunidades e consolidando nossa imagem como um destino atrativo para negócios, cultura e cooperação em nível internacional”, enfatiza o secretário.

A Associação Consular em Santa Catarina é presidida pelo cônsul honorário da Itália, Attilio Colitti; tendo como secretário executivo o cônsul honorário da Costa Rica, Rolando Coto Varela.