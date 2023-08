Feira de negócios que aproxima Santa Catarina e Paraguai é lançada na Facisc

As secretarias da Indústria, do Comércio e do Serviço (Sicos) e da Articulação Internacional (SAI) participaram nesta quinta-feira, 3, do lançamento da Expo Paraguai Brasil, que vai acontecer no país vizinho entre os dias 21 e 22 de setembro e pretende aproximar ainda mais os dois países. A reunião também foi um primeiro encontro para expor as intenções do governo paraguaio em relação ao Brasil, principalmente, Santa Catarina, e vice-versa.

O lançamento da feira aconteceu na Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), reuniu autoridades políticas e empresariais, além dos secretários da Sicos, Silvio Dreveck, e da Articulação Internacional, Juliano Froehner. Também participaram do encontro, o ministro designado da Indústria e Comércio do Paraguai, Javier Gómez, a ministra da Embaixada do Paraguai em Brasília, Nímia da Silva e o presidente da Câmara de Comércio Paraguai Brasil, Antônio Carlos dos Santos.

Para o secretário da Indústria de Comércio, Indústria e Serviço (Sicos), Silvio Dreveck, a relação é importante não só para Santa Catarina, mas para o Brasil. “Esta iniciativa com o Paraguai é uma oportunidade para reforçarmos os laços. É um país em pleno desenvolvimento, com políticas públicas e incentivos aos investimentos”, enfatiza.

O secretário de Articulação Internacional, Juliano Froehner, enfatiza que essa é uma integração importantíssima para o Estado. “Na concepção do governador Jorginho Mello, o Paraguai é um parceiro próximo e estável com quem já temos relações econômicas, mas queremos ampliar, principalmente em relação ao poder de integração de cadeias de fornecimento. Ou seja, é um país com quem queremos aumentar nossa competitividade por meio da união de forças”, reforça.

Javier Gimenez, ministro designado da Indústria e Comércio do Paraguai, compelementa que o atual presidente, Santiago Peña, vem trabalhando em estreitar alianças com o Brasil. Segundo o Ministro, o futuro do Paraguai está na integração com o Brasil. “O Paraguai é um país de oportunidades, vocês ficarão surpreendidos com o que vão conhecer, a mão de obra no Paraguai é de primeira categoria, é um povo bom de trabalhar. O setor privado é considerado prioridade pelo novo Governo. Para gerar empregos, precisamos manter impostos baixos, eficiência na gestão pública, valorização do setor privado para geração de empregos, e integração com outros países”, ressalta.

Sobre a Expo Paraguai Brasil

“Gerando oportunidades de negócios em um ambiente sustentável” é o tema da Expo Paraguai Brasil 2023, organizada pela Câmara de Comércio Paraguai Brasil (CCPB), e que será realizada nos dias 21 e 22 de setembro no Centro de Convenções Conmebol (cidade de Luque, Paraguai).

Nesta edição, o foco é a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente. “Este ano estamos buscando um evento com responsabilidade social, onde as oportunidades de negócios são geradas em um ambiente sustentável”, disse o diretor da CCPB e coordenador geral do evento, Junio Dantas.

O presidente da Facisc, Sérgio Rodrigues Alves, disse que espera que essa aproximação traga frutos para Santa Catarina e para as empresas. “Não somos concorrentes, pelo contrário, somos parceiros e precisamos estar unidos. Estamos de portas abertas para fortalecer os laços entre esses dois países que são irmãos”.

Assessoria de Comunicação da Indústria, do Comércio e do Serviço

