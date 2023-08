ANA e Governo da Austrália assinam plano de trabalho para segunda fase da cooperação para gestão da água

Na tarde desta quinta-feira, 3 de agosto, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Departamento de Relações Exteriores e Comércio do Governo da Austrália e a Embaixada do Governo da Austrália no Brasil assinaram o Plano de Trabalho 2023-2024 para implementação do Memorando de Entendimento para cooperação na Gestão da Água entre as instituições. Esta é a segunda fase da parceria, que foi firmada em 2021.

Participaram do evento o diretor da ANA Filipe Sampaio e a embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davies. Também estiveram presentes representando a Agência a assessora especial Internacional, Gisela Forattini; e o superintendente de Regulação de Usos de Recursos Hídricos, Marco Neves.

O Plano de Trabalho 2023–2024 propõe o intercâmbio de informações e experiências em áreas temáticas específicas e sua aplicação em duas bacias-piloto no Brasil: a bacia hidrográfica do rio São Marcos, que faz divisa entre Minas Gerais e de Goiás, entre as cidades de Paracatu (MG) e Cristalina (GO); e a bacia hidrográfica do rio Pardo, localizada entre Minas Gerais e Bahia.

O objetivo das ações nas duas bacias-piloto é a ampliação da segurança hídrica e resiliência às mudanças climáticas nessas regiões em virtude dos crescentes riscos relacionados às mudanças climáticas. Para isso, o Plano de Trabalho propõe ações para otimizar a alocação dos recursos hídricos, monitoramento em tempo real da quantidade e qualidade da água e acompanhamento em tempo real dos usos de recursos hídricos.

Também está prevista a definição de soluções integradas de infraestrutura tradicional (cinza) e soluções baseadas na natureza (infraestrutura verde), fiscalização responsiva dos usuários de recursos hídricos e integração da gestão e do controle de usos de águas superficiais e subterrâneas.

