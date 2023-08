Governador e vice inauguram duplicação da ERS-407 e vistoriam obras em Capão da Canoa

Demanda histórica dos moradores e veranistas de Capão da Canoa, a duplicação da ERS-407 na chegada ao município foi inaugurada, nesta quinta-feira (3/8), pelo governador Eduardo Leite e pelo vice Gabriel Souza. A obra contou com investimento de R$ 5,2 milhões em recursos do governo do Estado, além de contrapartida da prefeitura.

“Assumimos o governo com atraso nos salários de servidores e nos pagamentos para hospitais e municípios, entre tantos outros problemas. Conseguir entregar uma obra como essa, que é demandada há pelo menos duas décadas, nos orgulha e incentiva a fazer cada vez mais. Para cada sonho que conseguimos realizar, surgem outros tão ou mais importantes”, enfatizou o governador. “Não tenho a ilusão de que vamos terminar o governo com todos os problemas do Estado resolvidos e todos os sonhos realizados, mas queremos fazer o máximo possível.”

Trecho da ERS-407 duplicada na chegada a Capão da Canoa -Foto: Grégori Bertó/Secom

Leite garantiu ainda que o governo trabalhará para incluir a duplicação do trecho de Xangri-Lá da ERS-407 em um novo ciclo de obras públicas que será anunciado em breve. Já Gabriel reforçou que o crescimento demográfico do Litoral Norte exige mais ações do governo.

“Sete das dez cidades que mais cresceram em demografia no Rio Grande do Sul ficam no Litoral Norte, e as entregas do governo estadual colaboram para oferecer mais infraestrutura e qualidade na educação. Também representam um importante apoio devido aos ciclones recentes que atingiram a região com mais intensidade”, destacou o vice-governador.

Além da inauguração, Leite e Gabriel vistoriaram as obras de reforma do Instituto Estadual Riachuelo. O governo está investindo R$ 1,6 milhão em reconstrução de coberturas, reparos estruturais, reconstrução parcial de muro e construção de nova subestação.

Acompanhados por secretários de Estado, Leite e Gabriel vistoriaram obras no Instituto Estadual Riachuelo -Foto: Grégori Bertó/Secom

As secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte, e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, também acompanharam as agendas em Capão da Canoa.