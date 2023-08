Thales criará um líder mundial em segurança cibernética com a aquisição da Imperva

A Thales (Euronext Paris: HO) anunciou que chegou a um acordo com a Thoma Bravo, uma importante empresa de investimento em software, para a aquisição de 100% da Imperva, empresa líder em segurança cibernética de dados e aplicativos com sede nos Estados Unidos, por um valor de US$ 3,6 bilhões1.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230724864567/pt/

(Photo: Thales)

Com esta aquisição, a Thales leva seu negócio de segurança cibernética para o próximo nível. A Imperva permitirá o crescimento da segurança de dados e a entrada da Thales no mercado de segurança de aplicativos. O negócio total de segurança cibernética da Thales gerará mais de €2,4 bilhões em receitas 2 .

. O preço da transação é de US$3,6 bilhões 1 .

. Criação significativa de valor para os acionistas da Thales: US$110 milhões em custo de taxa de execução e sinergias de receita Perfil financeiro melhorado do segmento de Identidade e Segurança Digital (DIS) Aumento importante dos lucros por ação (EPS) ajustados a médio prazo Retorno sobre capital empregado (ROCE) 3 ajustado pela transação acima do custo médio ponderado de capital (WACC) no ano cinco após desfecho do negócio

A integração da Imperva na Thales ampliará significativamente o mercado-alvo da Thales em um setor que cresce cada vez mais rápido.

As novas metas financeiras definidas para a atividade de DIS da Thales são: Crescimento orgânico das vendas 2024-2027: de +6% a +7%, Margem do EBIT 3 de 2027 para 16,5%.

A aquisição está alinhada com a estrutura disciplinada de implementação de capital da Thales, sem impacto na política de dividendos existente do Grupo ou no programa de recompra de ações em andamento.

O desfecho da transação está previsto para o início de 2024, após a conclusão das aprovações regulatórias e antitruste habituais.

Patrice Caine, presidente e CEO da Thales, declarou: “A aquisição da Imperva é um marco importante na estratégia de segurança cibernética da Thales. Com esta aquisição, estamos aproveitando uma oportunidade única para acelerar nossas capacidades de segurança cibernética e estamos dando um passo importante em direçãoànossa ambição de criar um protagonista integrado de segurança cibernética global de nível internacional, fornecendo um portfólio abrangente de produtos e serviços. Temos um grande respeito pelas ofertas inovadoras e segurança de dados e aplicativos da Imperva. Ambas as empresas compartilham a mesma visão e o mesmo DNA. Mal podemos esperar para entrar na próxima fase do nosso crescimento juntos. Queremos receber a Imperva na Thales para melhorar ainda mais nossas soluções de segurança cibernética e ajudar os clientes a enfrentar seus desafios de segurança digital mais importantes.”

Pam Murphy, CEO da Imperva, declarou: “O anúncio de hoje representa um novo capítulo na história da Imperva e promoverá nossa missão de ajudar as organizações a proteger os dados e todos os caminhos para eles, trazer melhor proteção e valor estratégico para nossos clientes e parceiros, e criar mais oportunidades para membros de nossa equipe. Admiramos a visão e a cultura da Thales, e acreditamos que, em conjunto, podemos oferecer maior inovação e eficiência de produtos por meio de soluções disruptivas, ajudando a simplificar os maiores desafios de segurança enfrentados pelas organizações na atualidade: proteger identidades digitais, aplicativos, APIs e dados em qualquer ambiente e setor.”

Seth Boro, sócio-gerente da Thoma Bravo, declarou: “A Imperva é uma força líder em segurança cibernética com um histórico impressionante de fornecer soluções de segurança de ponta e proteger os clientes em todos os estágios de sua transformação digital, desde o nível do aplicativo até o nível dos dados. Ao longo de nossos mais de quatro anos de parceria, a Imperva se diferenciou ainda mais no competitivo mercado de segurança cibernética por meio de crescimento e inovação acelerados,com sua abordagem exclusiva para segurança de ponta a ponta de dados e aplicativos. Durante esse período, a empresa executou com sucesso três aquisições que fortaleceram suas ofertas e recursos de produtos para proteger melhor os dados e aplicativos críticos dos clientes. Estamos orgulhosos do que construímos por meio de nossa parceria com Pam Murphy e a equipe da Imperva e esperamos ver o sucesso contínuo da empresa como parte do portfólio de segurança diversificado e inovador da Thales.”

Aquisição de um protagonista importante em segurança de dados e aplicativos

Com mais de meio bilhão de dólares em receita nos últimos 12 meses em 2022, e mais de 1,4 mil funcionários, a Imperva é líder em segurança cibernética, protegendo aplicativos cruciais, APIs e dados em qualquer lugar e escala. Com uma abordagem integrada que combina segurança de ponta, segurança de aplicativos e segurança de dados, a Imperva protege as empresas em todas as etapas de sua jornada digital.

Sediada em San Mateo, Califórnia (EUA), a empresa tem presença internacional nas Américas, Ásia-Pacífico e Europa-Oriente Médio e África, monitorando ameaças em 180 países. A Imperva é uma empresa altamente reconhecida e multipremiada em seus dois principais segmentos de negócios. Seu portfólio abrangente combina experiência e produtos exclusivos nos mercados de segurança de dados e aplicativos em rápido crescimento:

- Segurança de aplicativos: a Imperva oferece um Web Application Firewall (WAF) líder do setor, que evita ataques analisando o tráfego da web para os aplicativos. O portfólio de segurança de aplicativos da Imperva inclui segurança da API, proteção avançada contra bots e ataque de negação de serviço (DDoS) líderes do setor.

- Oferta avançada de segurança de dados: a plataforma de segurança de dados da Imperva ajuda a aumentar a visibilidade dos dados de uma empresa, a fim de prevenir violações e evitar problemas de conformidade. Ela fornece descoberta e classificação de dados em dados estruturados e não estruturados, governança de segurança de dados, monitoramento de acesso a dados, análise de risco alimentada por IA, monitoramento de risco em tempo real e detecção de intrusão em bancos de dados, no local e na nuvem.

A Imperva possui um modelo de negócios de receita altamente recorrente e uma base de clientes ampla e diversificada. Ela atende cerca de 35% das empresas da Fortune 100 e alguns dos maiores grupos de serviços financeiros, telecomunicações, energia, saúde, varejo e comércio eletrônico.

A empresa foi premiada nove vezes no Gartner Magic Quadrant para Web Application Firewalls and API Protection (WAAP) e recebeu uma escolha dos clientes no Gartner Peer Insights de 2023.

Demonstrando, também um perfil financeiro atraente, a Imperva projeta crescimento de vendas de dois dígitos e margem do EBIT de aproximadamente 20% prevista até 2027, o que está alinhado com os negócios internacionais de produtos de segurança cibernética da Thales.

Combinação altamente complementar

Com esta aquisição, a Thales adicionará cerca de US$500 milhões em receita e expandirá significativamente sua oferta de segurança de dados e aplicativos. A combinação das operações da Thales e da Imperva criará um portfólio global de segurança cibernética de nível internacional estruturado em três áreas de produtos:

1.1 Identidade (Thales),

1.2 Segurança de dados (Thales e Imperva)4

1.3 Segurança de aplicativos (Imperva).

Thales e Imperva combinarão suas respectivas forças. A expectativa é de recursos melhorados principalmente nos campos de proteção de dados em repouso e dados em uso, complementando o know-how da Thales em dados em movimento.

A Imperva e a Thales também se beneficiarão de sua forte complementaridade e adequação cultural em termos de clientes e mercados-alvo. Espera-se que a combinação gere oportunidades comerciais significativas dentro da base de clientes existente, bem como sinergias de receita nos próximos anos.

A Thales estima que a combinação gerará cerca de US$110 milhões em sinergias antes de impostos, incluindo US$50 milhões em sinergias de custo e US$ 60milhões vinculados a sinergias de receita.

A mudança radical da Thales em segurança cibernética

A segurança cibernética representa um mercado prioritário para a Thales. Ela é um facilitador crucial para suas outras atividades e um mercado de rápido crescimento e tecnologia de longo prazo, onde a Thales pode fornecer know-how exclusivo.

Como líder mundial em segurança cibernética, a Thales está envolvida em todos os níveis da cadeia de valor cibernética: identidade, proteção, detecção, resposta e recuperação.

A oferta da Thales está focada em três famílias de produtos e serviços de segurança cibernética:

Produtos de segurança global em torno da plataforma de segurança de dados CipherTrust, o SafeNet Trusted Access Identity & Access Management como solução de serviço e as ofertas mais amplas de proteção e licenciamento na nuvem. A Imperva fará parte desse negócio. Produtos soberanos de proteção incluindo criptografadores e sensores para proteger sistemas de informações cruciais governamentais e institucionais. Um conjunto completo de serviços de segurança cibernética em torno do portfólio de soluções da Cybels, incluindo avaliação de ameaças e riscos, treinamento e simulação, detecção e resposta, e projetos de integração.

Como parte de sua estratégia, a Thales aumentou significativamente seu foco em segurança cibernética nos últimos anos, expandindo sua presença e oferta para atingir massa crítica. Após a recente oferta do Grupo pela Tesserent e as aquisições concluídas da 21sec & Excellium e OneWelcome, esta nova aquisição, sujeitaàaprovações regulatórias, leva os negócios de segurança cibernética da Thales para o próximo nível.

Novo perfil melhorado para DIS

Neste contexto de crescimento e sujeito aos próximos processos sociais, a Thales planeja reagrupar todas suas atividades cibernéticas civis (atualmente divididas entre seus segmentos operacionais de Identidade e Segurança Digital [DIS] e Defesa e Segurança) dentro de DIS a partir de 1º de janeiro de 2024. Isso fortalecerá ainda mais a posição de DIS como uma referência para produtos e soluções de segurança cibernética civil e facilitará a captura de sinergias em todo o portfólio.

Pro forma, após as aquisições da Imperva e Tesserent, os produtos e serviços internacionais de segurança cibernética representarão 44% das vendas do segmento de identidade e segurança digital da Thales em 2024, abordando um mercado-alvo total de US$36 bilhões, representando um aumento de 60% em comparação com a situação anterior.

Esta aquisição permite ao Grupo estabelecer novas metas financeiras para DIS. No período de 2024-2027, espera-se que as vendas de DIS cresçam anualmente de 6% a 7% em uma base orgânica, para atingir um nível de vendas entre €5,4 e €5,5 bilhões5 em 2027. Sua margem do EBIT deve chegar a 16,5%5 no mesmo horizonte.

Transação criativa de valor para acionistas

Dado o atraente modelo de negócios da Imperva, a transação será um acréscimo imediato ao perfil de margem e crescimento da Thales.

O valor da aquisição representa um múltiplo de EV/receita de 6,1x em 2024, em linha com as transações anteriores e múltiplos comerciais de pares de segurança cibernética com perfil financeiro lucrativo semelhante. Corresponde a um múltiplo de EBIT implícito de 17x em 2024 de sinergias pós-execução e múltiplo de EBIT de 13x em 2027 de sinergias pós-execução.

Após a transação, a Thales espera manter seu sólido perfil de grau de investimento, com um índice de alavancagem pro forma em 2024 de ~0,7x6, em linha com a estratégia disciplinada de implementação de capital do Grupo.

A Thales confirma sua atraente política de alocação de capital com uma taxa de pagamento de dividendos de 40%, em linha com os anos anteriores, e a continuação de seu programa de recompra de ações em andamento.

Próximos passos

O desfecho da transação está previsto para o início de 2024, sujeitoàconclusão das aprovações regulatórias e antitruste habituais.

08h30 (CET) – Teleconferência de analistas

A Thales realizarou uma teleconferência em inglês às 8h30 (hora da Europa Central) para apresentar a transação e responder às perguntas da comunidade financeira. Também foi possível acompanhar a teleconferência por meio de um webcast. Uma repetição digital estará disponível algumas horas após o término da teleconferência.

Por meio do link abaixo, é possível se registrar, obter seu PIN pessoal e escolher o método de conexão mais conveniente: lista de números de discagem ou opção “ligue para mim”, inserindo seu número de telefone.

https://register.vevent.com/register/BI610974bfeebb45d69f414fb78e3beec7

Também será possível acompanhar a teleconferência através de um webcast usando o seguinte link: https://edge.media-server.com/mmc/p/vekqnxi8

11h (CET) – Coletiva de imprensa

Uma coletiva de imprensa será realizada às 11h (hora da Europa Central), na Thales Digital Factory, 54-56 Av. Hoche, 75008 (Paris), na presença de:

- Patrice Caine, presidente e CEO da Thales, e

Pascal Bouchiat, vice-presidente executivo sênior de Finanças e Sistemas de Informação da Thales.

Também será possível acompanhar a coletiva de imprensa por meio de um webcast:

- Em francês: cliquez ici pour rejoindre la conférence de presse

- Com tradução simultânea em inglês: clique aqui para participar da coletiva de imprensa

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança, aeronáutica e espaço, e identidade e segurança digital. A empresa desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77 mil funcionários7 em 68 países. O Grupo gerou vendas de € 17,6 bilhões em 2022. Thales e a segurança cibernética Com mais de €1,5 bilhão em vendas geradas em 2022 por meio de um extenso portfólio cibernético, a Thales conta com mais de quatro mil especialistas em segurança cibernética em mais de 20 países, incluindo 11 centros de operações de segurança no mundo inteiro. Ela atende a clientes de segurança cibernética em mais de 50 países. Sobre a Imperva Imperva é líder em segurança cibernética e ajuda as organizações a proteger aplicativos, APIs e dados críticos, em qualquer lugar, em escala e com o ROI mais alto. Com uma abordagem integrada que combina segurança de ponta, segurança de aplicativos e segurança de dados, a Imperva protege as empresas em todas as etapas de sua jornada digital. A Imperva Threat Research e nossa comunidade de inteligência global permitem que a Imperva fiqueàfrente do cenário de ameaças e integre perfeitamente a mais recente experiência em segurança, privacidade e conformidade em nossas soluções. Sobre a Thoma Bravo A Thoma Bravo é um dos maiores investidores em software do mundo, com mais de US$127 bilhões em ativos sob gestão em 31 de março de 2023. Por meio de suas estratégias de private equity, growth equity e crédito, a empresa investe em companhias inovadoras orientadas para o crescimento que operam nos setores de software e tecnologia. Aproveitando a profunda experiência no setor e as capacidades estratégicas e operacionais da Thoma Bravo, a empresa colabora com as empresas de seu portfólio para implementar as melhores práticas operacionais e impulsionar iniciativas de crescimento. Nos últimos 20 anos, a empresa adquiriu ou investiu em mais de 440 empresas, representando mais de US$ 250 bilhões em valor empresarial*. A empresa tem escritórios em Chicago, Londres, Miami, Nova York e São Francisco. * incluindo investimentos controlados e não controlados

ACESSE

@Thalesgroup

Anexos

Nota sobre a metodologia

A “mudança orgânica” mede o movimento nos indicadores monetários excluindo os efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e escopo de consolidação. Ela é obtida por meio do cálculo da diferença entre o indicador do ano anterior descontado às taxas de câmbio vigentes no ano corrente para entidades cuja moeda de apresentação não seja o euro, menos o contributo das entidades alienadas durante o ano corrente, e o valor do indicador do ano corrente, menos o contributo das entidades adquiridas durante o ano corrente.

Definições de indicadores financeiros non-GAAP

A fim de facilitar o monitoramento e o benchmarking de seu desempenho financeiro e operacional, o Grupo apresenta três principais indicadores non-GAAP, que excluem itens não operacionais e/ou não recorrentes. Eles são determinados da seguinte forma:

EBIT : indicador operacional ajustado, corresponde ao resultado das operações mais a participação no lucro líquido das empresas por equivalência patrimonial, antes do impacto dos lançamentos registrados em combinações de negócios (amortização de ativos valorizados na determinação da alocação do preço de compra, outras despesas diretamente relacionadas às aquisições).

: indicador operacional ajustado, corresponde ao resultado das operações mais a participação no lucro líquido das empresas por equivalência patrimonial, antes do impacto dos lançamentos registrados em combinações de negócios (amortização de ativos valorizados na determinação da alocação do preço de compra, outras despesas diretamente relacionadas às aquisições). EBITDA : corresponde ao EBIT, mais depreciações e amortizações excluindo PPA.

: corresponde ao EBIT, mais depreciações e amortizações excluindo PPA. O lucro líquido ajustado corresponde ao lucro líquido, excluindo os seguintes itens e líquido dos efeitos tributários correspondentes: Amortização de ativos valorizados na determinação da alocação do preço de compra (combinação de negócios); Despesas reconhecidas no resultado das operações ou nas despesas financeiras que estão diretamente relacionadasàcombinação de negócios; Ganhos e perdas em alienações de ativos, mudanças de escopo e outros; Deterioração de ativos não circulantes; Mudanças no valor justo de instrumentos derivativos de câmbio (reconhecidas em “Outras receitas e despesas financeiras” nas demonstrações financeiras consolidadas); Ganhos (perdas) atuariais com benefícios de longo prazo (reconhecidos na rubrica “Despesas financeiras com pensões e outros benefícios de longo prazo a empregados” nas demonstrações financeiras consolidadas).

corresponde ao lucro líquido, excluindo os seguintes itens e líquido dos efeitos tributários correspondentes: O fluxo de caixa operacional livre corresponde ao fluxo de caixa líquido das atividades operacionais antes das contribuições para reduzir o déficit previdenciário no Reino Unido e após a dedução dos investimentos operacionais líquidos.

A definição do EBIT e do lucro líquido ajustado envolve a definição de outros agregados na demonstração do resultado ajustado: custo ajustado das vendas, margem bruta ajustada (correspondenteàdiferença entre as vendas e o custo ajustado das vendas), custos indiretos ajustados, outras receitas e despesas financeiras ajustadas, receita financeira ajustada sobre pensões e benefícios de empregados de longo prazo, imposto de renda ajustado e lucro líquido ajustado, participação do Grupo, por ação (EPS ajustado).

O caixa líquido (dívida) correspondeàdiferença entre a soma dos itens “caixa e equivalentes de caixa” e “ativos financeiros circulantes” e empréstimos de curto e longo prazo, após dedução dos derivativos de cobertura de taxa de juros. A partir de 1º de janeiro de 2019, incorpora o passivo de locação registado no balanço de acordo com a IFRS 16. Seu cálculo consta da Nota 6.2 às demonstrações financeiras consolidadas.

O Retorno sobre capital empregado (ROCE) ajustado pela transação corresponde, para uma determinada aquisição,àrelação entre:

No numerador: o EBITDA da aquisição, mais impacto de sinergias faseadas, incluindo custos de implementação; menos despesas de capital: menos mudança no capital de giro líquido: menos impostos de renda incorridos sobre o EBIT, incluindo sinergias faseadas e custos de implementação;

No denominador, o valor empresarial líquido do ativo adquirido.

Observe que apenas as demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2022 são auditadas pelos auditores estatutários, incluindo o EBIT, cujo cálculo é descrito na Nota 2 “Informações por segmento”, caixa líquido (dívida), cuja definição e cálculo constam da Nota 6.2 “Caixa líquido (dívida)” e fluxo de caixa operacional livre, cuja definição e cálculo são especificados na Nota 7 “Evolução do caixa líquido”. A informação financeira ajustada diferente da apresentada nas notas às demonstrações financeiras consolidadas está sujeita aos procedimentos de verificação aplicáveis a toda a informação incluída neste comunicado de imprensa.

1 Valor bruto da empresa de US$ 3,7 bilhões menos benefícios fiscais de US$ 0,1 bilhão.

2 Em 2024, pro forma das aquisições propostas da Imperva e Tesserent.

3 Indicadores financeiros non-GAAP (consulte as definições no apêndice).

4 A Thales e a Imperva fornecem produtos e capacidades diferentes e complementares.

5 Assumindo que €1,00 = US$1,10.

6 Alavancagem da dívida líquida/EBITDA, pro forma das aquisições propostas da Tesserent, Cobham Aerospace Communications e Imperva.

7 Excluindo o negócio de Transportes, que está sendo alienado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230724864567/pt/

Thales, Assessoria de Imprensa

Cédric Leurquin

+33 (0)1 57 77 90 93

[email protected]

Thales, Assessoria de Imprensa

Marion Bonnet

+33 (0)6 60 38 48 92

[email protected]

Thales, Analistas/Investidores

Bertrand Delcaire

+33 1 57 77 89 02

[email protected]

Imperva, Assessoria de Imprensa

Diana Wong

[email protected]

Thoma Bravo, Dep. de Comunicação

Megan Frank

[email protected]

Liz Micci

[email protected]