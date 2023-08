Governador inaugura trevo de acesso ao município de Palmares do Sul

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza percorrem municípios do Litoral Norte nesta quinta-feira (3/8) para entregar obras de infraestrutura, vistoriar a reforma de uma escola e assinar o repasse de recursos e convênios com municípios da região. No começo da tarde, houve a inauguração do trevo de acesso ao município de Palmares do Sul. Foram executados serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização na ERS-776, no trecho entre Palmares do Sul e o entroncamento com a RSC-101, com extensão de 2,1 quilômetros.

O trabalho na rotatória, que faz parte do Plano de Obras do Programa Avançar, recebeu R$ 1,8 milhão em investimentos com recursos do governo. “O Estado conseguia investir R$ 150 milhões por ano em estradas. De 2021 para cá, já investimos mais de R$ 2 bilhões nas estradas do Rio Grande do Sul, graças às reformas que foram feitas. Essa rotatória está num contexto de R$ 40 milhões de investimentos para qualificar a RSC-101”, ressaltou Leite.

O trabalho na rotatória, que faz parte do Plano de Obras do Programa Avançar, recebeu R$ 1,8 milhão em investimentos -Foto: Gustavo Mansur/Secom

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e o diretor-presidente do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, participaram da inauguração. Costella ressaltou que a obra garantirá mais fluidez e segurança para o trânsito local e regional.

“Essa era uma demanda antiga da comunidade. Hoje temos compreensão do quanto era necessária essa obra que está concluída, já com estreitamento de pista na rotatória, para que se tenha mais segurança”, disse.

Após a entrega, a comitiva do governo se deslocou para Capão da Canoa, onde inaugura a duplicação da ERS-407, no acesso ao município. A obra recebeu investimento de R$ 5,2 milhões do Estado, por meio do programa Avançar nos Transportes, com contrapartida de R$ 2,9 milhões da prefeitura.

Foram realizadas a duplicação de 1,5 quilômetro da pista, a partir da Avenida Interbalneários, e a pavimentação e sinalização do trecho. A obra facilita o acesso ao Litoral Norte e potencializa o desenvolvimento da região, que tem vocação turística e de lazer.

Ainda na agenda de entregas de infraestrutura, o roteiro se encerra em Santo Antônio da Patrulha, com a inauguração da ponte sobre o Arroio Pereira, no Km 3,5 da ERS-474. Após o ato, será liberada a passagem de veículos. A antiga ponte foi danificada pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul em junho. A conclusão da nova estrutura levou aproximadamente 40 dias e, durante esse período, os condutores utilizaram um desvio provisório para trafegar pela rodovia que liga a capital e o Litoral Norte.

“Estamos entregando essa ponte com agilidade para poder devolver as condições de mobilidade e segurança para a população após o ciclone”, disse o governador.

Educação e saúde

Em Capão da Canoa, o governador assina um convênio com o Hospital Beneficente Santa Luzia para aquisição de um tomógrafo. A forte chuva provocada pelo ciclone extratropical em junho inundou os corredores do hospital e danificou o equipamento. Um laudo técnico comprovou a inoperância do aparelho. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participa da solenidade.

Durante a solenidade, o governador assinará o termo de doação de um veículo para o município de Caraá, um dos mais atingidos pelo ciclone. O Estado repassou uma caminhonete Mitsubishi L200, ano 2006, com tração 4x4, quatro portas e capota de fibra, para reforçar os atendimentos e a vigilância em saúde.

Em Capão da Canoa, Leite também fará a vistoria de obras no Instituto Estadual Riachuelo. Estão em execução a reforma e reconstrução de coberturas, além de reparos estruturais, reconstrução parcial de muro e construção de nova subestação de energia.

Em Santo Antônio da Patrulha, será oficializado o repasse de R$ 999 mil ao Hospital Santo Antônio da Patrulha para a reforma geral do prédio. A obra visa adequar a estrutura predial aos fluxos assistenciais no serviço de emergência, unidades de internação hospitalar, ambulatórios e demais serviços de apoio.