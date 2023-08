EBC assina parceria no Acre e alcança todas as capitais do país

Fazenda Há 4 minutos Em Geral Mais de 88% dos veículos estão com o IPVA 2023 quitado no Rio Grande do Sul Mais de 3,4 milhões de veículos estão em dia com o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de 2023 no Rio Grande do Sul, o que corr...