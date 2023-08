Satélite Intelsat Galaxy 37/Horizons-4 Lançado com Sucesso

Intelsat, operadora de uma das maiores redes integradas de satélites e terrestres do mundo e líder no fornecimento de conectividade a bordo, anunciou o lançamento bem-sucedido do Galaxy 37/Horizons-4 (G-37/H-4), definindo um novo recorde para o setor de satélites comerciais com o envio de oito satélites geoestacionários ao espaço em 10 meses.

When operations start later this year, G-37/H-4 will be positioned at 127 degrees West and deliver a wide range of services and coverage. (Photo: Business Wire)

"Este lançamento completa nosso abrangente plano de atualização da frota Galaxy iniciado há cerca de 10 meses", disse Dave Wajsgras, CEO da Intelsat. "Este marco agora é parte do legado de 40 anos dos satélites Galaxy, nos quais nossos clientes norte-americanos confiam há décadas. Também marca o 20º aniversário de nossa parceria com a JSAT. Esta joint venture permitiu que ambas as empresas atendessem a mais clientes em mais lugares ao redor do mundo."

O satélite fabricado pela Maxar foi lançado a bordo do foguete Falcon 9 da SpaceX da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, às 1h EDT. O G-37/H-4 se separou do veículo às 1h33 EDT, e a Intelsat confirmou sua aquisição de sinal às 1h37 EDT.

Quando as operações tiverem início no fim deste ano, o G-37/H-4 estará posicionado a 127° oeste e irá oferecer uma ampla gama de serviços e cobertura. A carga útil G-37 C-Band irá fornecer capacidade norte-americana para mídia televisiva e clientes de redes de telecomunicações. A carga útil H-4 Ku-band irá proporcionar continuidade a nossos clientes de mobilidade, redes e governo dos EUA, bem como será de propriedade conjunta da Intelsat e da JSAT International, a subsidiária americana da SKY Perfect JSAT Corp.

Sobre a Intelsat

A equipe internacional de profissionais da Intelsat está concentrada em oferecer comunicações via satélite perfeitas e seguras a governos, ONGs e clientes comerciais através da rede mundial de última geração e gerenciamento de serviços da empresa. Ao preencher a brecha digital, operando uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas discutam sobre oceanos, vejam continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde sua fundação há seis décadas, a empresa vem sendo sinônimo de "pioneiros" do setor de satélites em serviço a seus clientes e ao planeta. Tendo apoio em um legado de inovação e com foco em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora visam os "próximos pioneiros" no espaço,àmedida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

Sobre a SKY Perfect JSAT

A SKY Perfect JSAT Corporation é a maior operadora de satélites da Ásia, com uma frota de 16 satélites, sendo o único fornecedor do Japão na transmissão de TV paga multicanal e serviços de comunicação via satélite. A SKY Perfect JSAT oferece uma ampla gama de entretenimento através da plataforma "SKY PerfectTV!", a mais extensa do Japão com um total de cerca 2,8 milhões de assinantes. Os serviços de comunicações por satélite da SKY Perfect JSAT, que cobrem a Ásia, Oceano Índico, Oriente Médio, Oceano Pacífico e América do Norte, desempenham um papel vital no suporte a infraestruturas de comunicação para redes de comunicação de dispositivos móveis, governos, aviação, setor naval, petróleo e gás, além de recuperação de desastres. Para mais informação, acesse https://www.skyperfectjsat.space/en.

