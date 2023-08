FAEP é reconhecida pelo Google por utilizar ferramentas de gestão acadêmica

A Faculdade de Educação Paulistana (FAEP), situada em Parada de Taipas, zona noroeste de São Paulo, foi reconhecida pelo Google como um case de sucesso por sua excelência no uso das ferramentas do Google Workspace for Education. A conquista foi resultado de um esforço conjunto liderado pela professora Kátia Cristina Marcolino, coordenadora dos cursos de Tecnologia da Informação (T.I) da instituição.

A professora explica que o processo de reconhecimento de um case de sucesso Google é rigoroso e exige que os requisitos específicos sejam atendidos. Primeiramente, é essencial que a empresa utilize as ferramentas do Google em suas operações diárias. Nesse contexto, a FAEP adotou o Google Workspace for Education desde 2020, tornando-se uma usuária ativa das ferramentas de colaboração e comunicação.

Além disso, para obter o reconhecimento, é fundamental desenvolver um projeto impactante, com resultados mensuráveis e comprovados. A equipe da FAEP trabalhou para criar soluções inovadoras, que resultaram em redução de tempo, custos e aumento da eficiência operacional. A documentação detalhada do projeto foi crucial no processo de avaliação pelo Google.

“O apoio da Matita, parceira do Google, também foi um fator determinante no sucesso do projeto. A empresa forneceu orientação e suporte em todas as etapas, desde o contato e envio dos documentos até a divulgação dos resultados”, afirma Kátia. Com a submissão feita pela equipe da Matita em nome da FAEP, o Google avaliou o projeto considerando seu tipo, impacto, nível de inovação e o uso das ferramentas específicas.

Em relação ao processo de conquista, a professora compartilha sua experiência, revelando que, inicialmente, submeteu o projeto movida pela vontade de participar e experimentar o processo. Entretanto, ela não imaginava que a FAEP se tornaria um case de sucesso do Google.

“A primeira vez que a instituição foi reconhecida, tivemos uma agradável surpresa e um momento de realização para toda a equipe envolvida no projeto. Posteriormente, a equipe não se conteve com a conquista inicial e submeteu outro projeto, desta vez de gestão acadêmica, sob a proposta do Professor Elifas, diretor da Matita. Novamente, a FAEP foi agraciada com o reconhecimento”, se orgulha a coordenadora.

As ferramentas de gestão desenvolvidas pela equipe da Professora Kátia revelaram-se essenciais para otimizar o trabalho na instituição. Antes da implementação dessas soluções, o processo de autoatendimento era predominantemente manual, com documentos extraviados e falta de métricas de gestão. A adoção das ferramentas do Google revolucionou esse cenário, permitindo que a matrícula fosse realizada com facilidade, agilidade e intuitividade pelos alunos, tudo diretamente do celular, sem a necessidade de deslocamento ou uso de computadores.

Além disso, a ferramenta de gestão acadêmica criada pela equipe da FAEP, em colaboração com as áreas envolvidas, proporcionou maior controle das grades, disciplinas e ensalamentos, resultando em uma melhor distribuição das aulas entre os professores e redução de custos e retrabalho. A automatização do processo de geração dos Termos de Atribuição também foi um benefício significativo.

Uma facilidade integrada à ferramenta é a sugestão de organização de materiais e gerenciamento do tempo para os alunos na plataforma AVA. “O processo de automação, desenvolvido a partir de uma ideia da Professora Juliana, calcula uma sugestão de estudos diária com base na data oficial de início do aluno e na data da prova unificada”, explica Kátia. Isso permite que os alunos concluam o conteúdo necessário dentro do prazo estabelecido no calendário acadêmico, mesmo que tenham se matriculado após o início das aulas.

A utilização das ferramentas do Google Workspace for Education trouxe inúmeras vantagens para a instituição. A professora Kátia ressalta que, além de facilitar a gestão e otimizar tarefas internas, as ferramentas também prepararam os alunos para os desafios do mundo profissional em constante evolução. “A incorporação dessas tecnologias ao currículo acadêmico permite que os alunos desenvolvam habilidades essenciais para o mercado de trabalho atual, tornando-os mais competitivos e preparados para enfrentar os desafios futuros”, completa a educadora.

Para Kátia, o reconhecimento como case de sucesso do Google é motivo de orgulho e satisfação, demonstrando a dedicação de todos os envolvidos no projeto. “A FAEP agora vislumbra um futuro de possibilidades infinitas com o uso da inteligência artificial e a contínua busca pela excelência em seus serviços.”

Por fim, a coordenadora recomenda aos indivíduos e organizações a experimentarem mais as ferramentas disponíveis, ser criativo e ouvir colegas para inovar sem altos custos ou complexidade. “Construir uma equipe diversa e inclusiva é essencial, apoiando o desenvolvimento de pessoas de diferentes idades e gêneros. Uma equipe diversificada promove inovação, criatividade e sucesso empresarial, além de contribuir para uma sociedade mais igualitária”, conclui.