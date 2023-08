Intelinair e Eiwa anunciam Colaboração em Pesquisa e Acordo de Distribuição

As empresasIntelinair e Eiwa anunciaram hoje que firmaram um acordo de colaboração em pesquisa e distribuição pelos próximos anos. Nos termos do acordo, a Eiwa licenciará a tecnologia de analítica de drones para campos de milho e soja da Intelinair para aquisição na biblioteca de analíticas do Eiwa Vault, para seus clientes de pesquisa nos Estados Unidos e América do Sul. A tecnologia ajudará a monitorar e avaliar campos de milho e soja no início da temporada.

"Através deste acordo, os usuários da Eiwa nos Estados Unidos e América do Sul poderão utilizar nossas analíticas de drones não apenas em fazendas comerciais, mas também em aplicações de parcelas de pesquisa", disse Orlando Saez, Líder Global de Negócios da Intelinair. "A Eiwa possui especificações rigorosas para altura e contagem de plantas de milho e soja em parcelas de pesquisa e ensaios. Estamos felizes pois nossas analíticas foram extensivamente testadas para atenderàprecisão necessária em uma ampla variedade de condições de campo, aumentando o valor agregado para nossos clientes."

Carlos Hirsch, CRO da Eiwa, disse: "Isso marca uma nova fase importante para a Eiwa e seus clientes, pois abrimos nossa Biblioteca de Analíticas para também oferecer análises dos melhores fornecedores do setor. Através dessa colaboração com a Intelinair, podemos fornecer aos nossos clientes em todo o mundo uma analítica de imagens mais abrangente e completa, de um líder de mercado, diretamente da nossa plataforma Eiwa Vault. Esperamos que isso seja apenas o começo de uma parceria longa e bem-sucedida."

Outros termos do acordo não foram divulgados.

Sobre a Intelinair

A Intelinair eleva as decisões de manejo agronômico fornecendo insights ao longo de toda a temporada para agricultores e varejistas de agro por meio de sua plataforma interativa fácil de usar, AGMRI®. Imagens aéreas de alta resolução de avião de asa fixa, satélite ou drones fornecem visões completas do campo, aumentando a eficiência ao priorizar campos e oferecer garantia de que os campos são monitorados e revisados para tomada de decisões pontuais e identificação de oportunidades de sustentabilidade. A Intelinair analisa milhões de acres nos Estados Unidos e em vários outros países a partir de sua sede em Indianápolis, Indiana. Tome ações por meio de decisões de manejo informadas em agmri.com.

Sobre a Eiwa

A Eiwa é uma empresa de tecnologia agrícola (AgTech) focada na transformação digital exigida pela indústria. Através de sua plataforma Eiwa Vault, a Eiwa combina dados geoespaciais e tabulares, análises e dados de várias fontes e sensores, permitindo a gestão de informações e conhecimentos de dados de campo em uma estrutura simples e confiável, focada na aceleração de ciclos de desenvolvimento de produtos e implantação no mercado. Faça a ingestão, análise, mobilização e monetização de dados agronômicos com o Eiwa Vault. Saiba mais em https://eiwa.ag.

