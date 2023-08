Gabriel Souza prospecta negócios com empresários sauditas e chineses em São Paulo

O vice-governador Gabriel Souza participou de uma série de encontros em São Paulo, nesta quarta-feira (2/8), para prospectar novos investimentos e ampliar as relações comerciais do Rio Grande do Sul com outros países. Ele esteve reunido com empresários sauditas e chineses para apresentar os potenciais do Estado, principalmente no setor agropecuário, de energia e de infraestrutura. Os secretários da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, e de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, estiveram presentes nos compromissos.

Com os representantes da Arábia Saudita, Gabriel detalhou áreas estratégicas do Rio Grande do Sul. Ele foi recebido pelo ministro de Investimentos, Khalid AlFalih, e por mais de uma dezena de investidores do país. Do encontro, já ficou agendada uma visita técnica da comitiva saudita ao Estado na quinta-feira (3/8). O grupo será chefiado pelo diretor administrativo do Ministério de Investimentos – responsável pelo setor petroquímico e pela conversão de indústrias –, Waleed Al-Ruabie. O objetivo da visita é conhecer o Polo Petroquímico, em Triunfo. Às 10h, eles serão recebidos pelo vice-governador no seu gabinete, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). Depois, a delegação segue para outras visitas a empresas na Região Metropolitana.

Durante cerca de 30 minutos, Gabriel fez uma apresentação em inglês destacando a diversidade de negócios e oportunidades de mercado no Estado. Também pontuou a relevância da posição geográfica privilegiada e a capacidade de conexão com diferentes partes do mundo, além de ressaltar números de recursos aplicados na infraestrutura pelo governo estadual e a conquista da primeira posição no ranking nacional de inovação. “Nosso encontro em São Paulo foi para apresentar as oportunidades do Estado em investimentos variados, mas principalmente no setor petroquímico, além da agropecuária, infraestrutura, concessões e inovação, áreas que os sauditas têm grande interesse”, explicou Gabriel.

Outro ponto de interesse do país, o abate halal foi pontuado pelo vice-governador, que citou os 13 frigoríficos que têm certificação para realizarem esse trabalho em território gaúcho. Também convidou o ministro e demais membros do país para a 46ª Expointer, que acontece de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Polo comemorou os resultados da agenda. “Eles reconhecem o Rio Grande do Sul como um ambiente favorável para atração de investimentos nas áreas de química, petroquímica e infraestrutura, além dos tradicionais setores da proteína animal, com certificação halal, e de grãos, por exemplo”, disse o secretário.

Ampliação de negócios com a China

Na sequência, Gabriel e os secretários se reuniram com representantes da China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association (CIQA), que responde pelo segmento de proteína animal. A finalidade da conversa, organizada pela Associação Brasileira da Proteína Animal (ABPA), foi expandir o mercado da carne suína para a China, incluindo cortes com osso.

Atualmente, o Rio Grande do Sul possui oito plantas frigoríficas aprovadas para vender o produto ao país asiático e também é considerado zona livre de febre aftosa sem vacinação. Feltes ressaltou que foi uma reunião importante, na qual a área técnica da pasta pode apresentar as atividades que estão sendo desenvolvidas, como o Programa Sentinela e as ações de enfrentamento da influenza aviária. “O mercado internacional de proteína animal é muito importante para o Rio Grande do Sul. O nosso Estado possui o reconhecimento de zona livre de aftosa sem vacinação, o que pode auxiliar para um crescimento das exportações gaúchas para a China”, afirmou.

Escola de negócios

Na última agenda na capital paulista, a comitiva gaúcha visitou a sede da empresa alimentícia JBS, onde os representantes do Estado conheceram a Escola Germinare, um centro de educação com foco em negócios. Dividida nas modalidades Business, Tech e Vet, a escola oferece cursos nas áreas de vendas, desenvolvimento de sistemas, análise de dados e técnico em veterinária para alunos dos ensinos Fundamental e Médio, de forma gratuita. O espaço existe desde 2008 e este ano abriu 300 vagas. Atualmente, tem mais de 900 alunos ativos.