Jogos Mundiais Universitários - Dia 10: RJ sediará Jogos de Praia 2024

Depois de um dia com três medalhas para o Brasil, a quarta-feira (2) em Chengdu (China) foi bem diferente. A Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) convidou toda a delegação aqui na Chinapara uma recepção no luxuoso Hotel Grand Bay.

A expectativa era de participar de um evento de boas-vindas na cidade-sede dos Jogos Mundiais Universitários, porém, a CBDU anunciou a Fisu Beach Sports. Traduzindo, seriam os JogosMundiais Universitários de Praia, promovidos pela Federação Internacional de Esportes Universitários (Fisu, na sigla em inglês) que vão ser disputados em 2024, no Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

A competição terá até 10 modalidades: vôlei de praia, handebol de praia, futebol de areia,aquathlon(natação e corrida), natação (5 quilômetros),beach wrestling,beach tennis,vólei de praia 4 x 4, skate e surfe.

O presidente da CBDU, Luciano Cabral, destacou a importância de o Rio de Janeiro novamente receber um evento esportivo de grande porte.

“Este é um projeto antigo da CBDU. O Brasil já mostrou ao mundo o quanto nós somos capazes defazer jogos de praia. O JUBs de praia é um sucesso mundial, o mundo todo admira. Agora é a oportunidade de fazer o primeiro FISU Beach Games. Lançamos no Rio de Janeiro, que é cartão postal do Brasil para o mundo. Os países estão ansiosos e agora a nossa missão é preparar o Rio para, em 2024, receber o primeiro Jogos Mundiais Universitários de Praia”

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Luciano Cabral acredita que o Rio de Janeiro pode auxiliar na promoção do esporte universitário.

“É uma plataforma de oportunidades. Existe um questionamento sobre o legado dos Jogos Rio 2016, quem acompanhou os Jogos ficou na expectativa de voltar ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e o Brasil precisa descobrir o esporte universitário mundial. Será a retomada de grandes eventosesportivos na cidade e no melhor cenário possível”

O Brasil não conquistou medalhas nesta quarta (2). Os Jogos Mundiais Universitários vão até a próxima terça-feira (8), com transmissão ao vivo gratuita na internet - confirao cronograma completo .A delegação brasileira está em Chengdu com 150 atletas de11 das 18 modalidades em disputa no evento:saltos ornamentais, badminton, tênis de mesa, taekwondo, kung fu (a arte marcial é denominada de wushu na China), basquete, natação, atletismo, judô, tênis e voleibol.

* Maurício Costa viajou como integrante da delegação da Confederação Brasileira de DesportoUniversitário(CBDU). A entidadeconvidou aEBCpara participar da cobertura durante os 17 dias de competição em Chengdu.