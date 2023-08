Abertas inscrições para o Curso Relações de Consumo no Transporte Aéreo

Estão abertasaté 25 de agostoas inscrições para o Curso Relações de Consumo no Transporte Aéreo, oferecido pelaSecretaria Nacional do Consumidor(Senacon), por meio da Escola Nacional de Defesa do Consumidor(ENDC). A capacitação, desenvolvida por meio de parceria da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) com a Senacon, tem como público-alvo os membrosdo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor(SNDC), o setorregulado, acadêmicos que estudam o modal aéreo, pessoas interessadas em defesa do consumidor e usuários dos serviços de transporte aéreo de passageiros.