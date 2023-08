ANA, MIDR, MMA e MEC promovem encontro para integrar as temáticas de água, educação e meio Ambiente

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) realiza o evento Água, Educação e Meio Ambiente – Um Encontro de Integração, entre 31 de julho e 4 de agosto, na sede da instituição, em Brasília. O objetivo dessa inciativa é fortalecer a articulação entre a ANA, o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) para promover a integração de ações conjuntas na gestão de recursos hídricos. Além das duas pastas, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) também apoia o evento.

O encontro é voltado para representantes do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO) nos estados, das secretarias estaduais de Educação, das secretarias estaduais de Meio Ambiente, da sociedade civil nas Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental (CIEAs), dos comitês de bacias interestaduais e entidades delegatárias, além de representantes do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) e do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais (PROFCIAMB).

Na segunda-feira (31), aconteceu a abertura do Encontro Nacional das CIEAs e os(as) participantes foram separados(as) em grupos de trabalho e realizaram reuniões antes de participarem de uma plenária de apresentação dos projetos.

Participaram da mesa de abertura do encontro nesta terça-feira, 1º de agosto, o diretor da ANA Mauricio Abijaodi; a secretária de Educação do Amapá, Sandra Casemiro; a coordenadora-geral de Educação Ambiental para Diversidade e Sustentabilidade do MEC, Rita Silvana; o superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e às Agências Infranacionais de Regulação de Saneamento Básico, Humberto Gonçalves; e a superintendente adjunta Renata Maranhão; e o diretor de Educação Ambiental do MMA, Marcos Sorrentino.

A superintendente adjunta falou sobre água, meio ambiente e educação ao mencionar a importância do jogo Akauana no aprendizado de estudantes sobre o significado da água. “A gente vive nesse cenário de muita informação, em que se fala tanto em meio ambiente e mesmo assim não mudamos as nossas práticas”, afirmou Renata.

Planejar para agir foi outro ponto citado pela servidora da ANA. “Na reunião de hoje, a gente fala muito do que queremos, mas precisamos fazer que tudo isso se materialize na realidade socioambiental [...] Vamos ter diversas reuniões nessa semana. Todos atores que atuam naquele estado poderão fazer conjuntamente um plano de ação, porque a ideia é sair daqui com um planejamento para colocar em prática”, disse Maranhão.

Durante o segundo dia do evento, entre outras atividades, aconteceu uma roda de conversa entre o professor e pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ) Mauro Guimarães e convidados. O acadêmico ressaltou a importância desse encontro para todos os públicos. “Esses eventos são uma oportunidade para estarmos juntos, pessoas que estão buscando a mesma questão, tentando entender sobre algo, é uma chance para conseguirmos trocar experiências e informações [...] Estamos vivendo em um mundo cheio de dificuldades e nós precisamos estar juntos para pensarmos em novas possibilidades”, concluiu Guimarães.

Nesta quarta-feira acontecerão reuniões setoriais sobre educação, água, meio ambiente e sociedade civil; além de reuniões por estado. Já em 3 de agosto haverá a oficina sobre o jogo Akauana e novos encontros por estado. A partir das 16h20 da quinta-feira, está prevista a avaliação do evento Água, Educação e Meio Ambiente – Um Encontro de Integração como um todo. A última atividade da programação, na manhã de 4 de agosto, será a oficina PROGESTÃO, que abordará para os(as) participantes o Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas.

Estagiária Gabi Siqueira sob supervisão de Raylton Alves

Assessoria Especial de Comunicação Social (ASCOM)

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

(61) 2109-5129/5495/5103

www.gov.br/ana | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn | TikTok