Jogos Mundiais Universitários - Dia 9: Brasil na final do trampolim

No dia de acompanhar os brasileiros na disputa dos Saltos Ornamentais, mais especificamentepor uma vaga na final do trampolim de três metros, Chengdu (China) amanheceu sob forte chuva. Mas o tempo ruim não atrapalharia a competição, afinal, o parque aquático do Jianyang Cultural and Sports Centre é completamente coberto.

Primeiro, pela manhã, João Felipe Margiotto e Rafael Max precisavam alcançar uma vaga na semifinal. E os dois conseguiram passar. À tarde foi definido quem disputaria medalha nesta quarta-feira (2). Desta vez, João não seguiu, mas Max terminou em sexto e vai para a final.

“Comecei a prova bastante tranquilo, meus primeiros saltos são tranquilos. Depois os saltos são difíceis, que eu tenho mais dificuldade, mas veio o resultado. Agora é treinar para ter maisconfiança”.

A final do trampolim de 3mcomeça às 3h15 (horário de Brasília). Se Max conseguir ser regular em todos os saltos, há chance de conquistar medalha, ou ficar bem próximo do pódio.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

País conquista 2º bronze no judô

Exatamente ao lado das piscinas do Jianyang Cultural and Sports Centre fica o Judô. Assim que a disputa dos saltos terminou, partimos direto para o tatame, a tempo de ver a equipe feminina de judô do Brasil com: Thayná Lemos, Shirlen Nascimento, Luana Costa, Maria Paula Lizardo,Agatha Silva, Millena Silva e Taina Oliveira.

Logo na primeira rodada, 3 a 0 em cima da Índia. Nas quartas de final, nono 3 a 0, sobre o Uzbequistão. A busca pelo ouro terminou na derrota por 3 a 1 contra a Alemanha e então o Brasilfoi para luta pelo bronze contra a Holanda, que veio da repescagem.

As brasileiras foram perfeitas nas três primeiras lutas e garantiram o pódio. Foi a segunda medalha do Judô em Chengdu, as duas de bronze.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Nataçãoestreia com duas pratas

Já no primeiro dia de provas da natação, o Brasil fez bonito. Eduardo Moraes levou a prata nos 400m livre, mesma medalha do revezamento 4x100m livre masculino, com Pedro Spajari, Breno Correia, Lucas Peixoto e Vinícius Assunção.

Os Jogos Mundiais Universitários têm transmissão ao vivo gratuita na internet. Confirao cronograma completo das competições.A delegação brasileira está em Chengdu com 150 atletas de11 das 18 modalidades em disputa no evento:saltos ornamentais, badminton, tênis de mesa, taekwondo, kung fu (a arte marcial é denominada de wushu na China), basquete, natação, atletismo, judô, tênis e voleibol.

* Maurício Costa viajou como integrante da delegação da Confederação Brasileira de DesportoUniversitário(CBDU). A entidadeconvidou aEBCpara participar da cobertura durante os 17 dias de competição em Chengdu.