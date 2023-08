REMNANT II alcança a marca de um milhão de unidades vendidas

REMNANT IIvendeu mais de um milhão de unidades nas plataformas PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, anunciou hoje a Gearbox Publishing. O jogo recebeu elogios dos jogadores e da mídia no mundo todo, sendo considerado o destaque de 2023. REMNANT II, a sequência do best-seller REMNANT: From the Ashes, mais que dobrou o número de jogadores simultâneos no lançamento, estabelecendo um novo recorde para a franquia.

"A todos que nos ajudaram a alcançar essa incrível conquista, nosso sincero agradecimento por seu apoio contínuo", disse David Adams, da Gunfire Games. "Foi uma jornada de vários anos para nós e estamos muito felizes em ver os fãs se divertindo tanto com um jogo que foi feito com tanto carinho e dedicação."

“REMNANT II superou nossas expectativas. Como um sucesso comercial e de crítica, estamos muito orgulhosos da equipe da Gunfire e de todos aqui da Gearbox Publishing que deram vida a esse título”, disse Yoon Im, da Gearbox Publishing. “Estamos animados com o sucesso do jogo e somos muito gratosàcomunidade de Remnant que nos apoiou eàequipe da Gunfire durante o desenvolvimento. Aos novos fãs de Remnant que se juntaramànossa comunidade na última semana, estamos empolgados por ter vocês conosco nessa jornada.”

Para celebrar o sucesso de REMNANT II com mais de 1 milhão de unidades vendidas, a Gearbox Publishing e a Gunfire Games lançaram um trailer com elogios da crítica aqui: https://youtu.be/LcFWOd41Jh0

REMNANT II coloca os últimos sobreviventes da humanidade contra as forças aterrorizantes do mal. O título evolui o jogo de tiro de sobrevivência cooperativo com novos mundos cheios de surpresas e encontros mortais. Os jogadores juntam-seàbatalha para salvar a humanidade em um mundo gerado dinamicamente, repleto de linhas de missões ramificadas, recompensas únicas e desafios esmagadores que incentivam os jogadores a explorar e jogar diversas vezes, seja sozinho ou em cooperação com três pessoas. Os jogadores podem definir seu próprio estilo de jogo com um sistema expandido de classes de Arquétipos e uma ampla variedade de armas, armaduras e aprimoramentos especiais para superar desafios e evitar a extinção da humanidade.

REMNANT II está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S e tem classificação ESRB "M" de Maduro. Para saber mais sobre REMNANT II, acesse: https://www.remnantgame.com ou confira as novidades nas redes sociais X, Facebook e Instagram.

SOBRE A GEARBOX PUBLISHING

Fundada em 2016, Gearbox Publishing foi estabelecida com objetivo de ajudar os desenvolvedores ao redor do mundo a trazer seus produtos para o mercado, mantendo suas visões criativas e únicas. A missão começou com o aclamado Homeworld Remastered Collection para o PC, e desde então seguiram muitas outras parcerias incluindo Hello Neighbor, Astroneer, We Happy Few, Star Trek Online, Neverwinter, REMNANT: From the Ashes, a série Torchlight, Have a Nice Death, Risk of Rain 2, Tribes of Midgarde um título de lançamento do PlayStation® 5, Godfall. A Gearbox Publishing continua comprometida com sua missão de entreter o mundo e se tornar a publisher mais amigável ao desenvolvedor do setor. A Gearbox Entertainment Company é orgulhosamente membro da família de empresas do Embracer Group AB, que possui capital aberto na Nasdaq First North (EMBRAC B). Para mais informações, visite www.gearboxpublishing.com.

SOBRE A GUNFIRE GAMES, LLC.

A Gunfire Games é uma desenvolvedora de jogos para PC, console e realidade virtual localizada em Austin, Texas. A equipe principal do estúdio é originária da antiga Vigil Games, conhecida por criar a franquia Darksiders e o título de sucesso para Oculus Rift, Chronos. Fundada com uma paixão por criar jogos com mundos incríveis, a equipe mantém essa missão viva com REMNANT II. Para mais informações sobre a Gunfire Games e REMNANT II, acesse https://gunfiregames.com

