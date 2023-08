Gabriel Souza apresenta potencial do agro gaúcho para investidores internacionais em São Paulo

O vice-governador Gabriel Souza estará em São Paulo, na quarta-feira (2/8), para uma série de encontros com o objetivo de apresentar os potenciais do Estado, em especial no setor agropecuário, para investidores sauditas e chineses. Serão dois encontros na capital paulista para tratar de investimentos no Rio Grande do Sul e ampliar as relações comerciais com os países. Ele também visitará a sede da empresa alimentícia JBS.

A primeira agenda será uma reunião bilateral do governo do Estado com cerca de 50 representantes de empresas da Arábia Saudita. O país já tem investimentos no Brasil, especialmente relacionados à segurança alimentar por meio do abate halal, destinado a adeptos do islamismo. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, acompanhará o encontro.

O segundo compromisso será promovido pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que recebe membros da Associação de Inspeção e Quarentena da China (CIQA). O objetivo é tratar temas de interesse dos chineses no âmbito do setor da proteína animal, especialmente o reconhecimento dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Acre como zonas livres da febre aftosa sem vacinação. As ações gaúchas serão apresentadas pelo Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi). O titular da pasta, Giovani Feltes, participará da agenda.

Na sequência, a comitiva gaúcha visitará a sede da empresa de produtos alimentícios JBS, incluindo as instalações da Escola Germinare, um centro de educação com foco em negócios.

Aviso de pauta

O quê: reunião com representantes de empresas da Arábia Saudita

Quando: quarta-feira (2/8), às 8h30

Onde: Hotel Rosewood São Paulo (R. Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo)

O quê: reunião com a Associação de Inspeção e Quarentena da China (CIQA)

Quando: quarta-feira (2/8), às 10h15

Onde: Sede da ABPA (Av. Brig. Faria Lima, 1912 - Cj. 20L – Jardins, São Paulo)

O quê: visita à sede da empresa JBS

Quando: quarta-feira (2/8), às 11h30

Onde: Av. Marginal Direita do Tietê, 500 – Vila Jaguara, São Paulo