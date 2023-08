Hoje é Dia: veja datas, fatos e feriados de agosto de 2023

Assim como em julho de 2023, agosto deste ano não conta com nenhum feriado. O mais próximo de uma comemoração que temos é o Dia dos Pais. Sempre celebrado no 2º domingo do mês, a data cai no dia 13 de agosto em 2023. No ano passado, aAgência Brasilfalou sobre a origem da data.

Outra data que nos chama no mês é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data visa conscientizar sobre os danos causados pelo tabagismo e promover hábitos saudáveis. No ano passado, o Sintonia Nacional, da Rádio Nacional, entrevistou um médico que falou sobre os males do cigarro . Também no ano passado, a TV Brasil falou da questão dos cigarros eletrônicos, que também configura em um risco à saúde.

Agosto também tem “três centenários”. No dia 13 de agosto, o Copacabana Palace, o mais tradicional hotel do Rio de Janeiro, completa 100 anos de fundação. Ao longo de sua história centenária, o Copacabana Palace recebeu hóspedes ilustres e sediou grandes eventos sociais e culturais. Na década de 1940, o Copacabana Palace era o local de gravação do programa Ritmos do Copacabana Palace, daRádio Nacional. Em 2016, oTodas as Vozes, falou sobre a trajetória do programa.

No dia 16, o nascimento de Millôr Fernandes completa 100 anos. O desenhista, que é uma figura influente no cenário artístico e intelectual do Brasil, foi tema doObservatório da Imprensaem 2012 (quando faleceu).

Para terminar a nossa lista de hoje, há os 100 anos de nascimento da cantora carioca Emilinha Borba, conhecida como a "Rainha do Rádio". Ela (que ilustra a reportagem deste mês)foi uma das intérpretes mais populares do samba, marcha e choro, foi um dos principais nomes daRádio Nacionale foi destaque no programaRecordar é TVem 2018. Na época, foi reapresentada uma entrevista dela com o cartunista Ziraldo na TVE do Rio na década de 1980.

