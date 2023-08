Governador entrega Plano Plurianual à Assembleia nesta terça-feira (1º)

O governador Eduardo Leite formalizará nesta terça-feira (1°/8) a entrega do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Vilmar Zanchin.

O PPA estabelece as diretrizes, os programas e as ações da administração pública estadual direta e indireta para um período de quatro anos.

Os veículos de comunicação interessados poderão acompanhar o ato, que será realizada na sala da Presidência da Assembleia, às 11h.

Aviso de Pauta

O quê: entrega do Plano Plurianual ao presidente da Assembleia

Quando: terça-feira (1º/8), às 11h

Onde: sala da Presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul