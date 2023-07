Em julho, obras do Lição de Casa beneficiam mais de 10 mil estudantes

Na EEEM Dr. Júlio Prates de Castilhos, em Júlio de Castilhos, foi concluída a reforma no cercamento, na mureta e no gradil -Foto: Divulgação SOP

O programa Lição de Casa fecha o mês de julho com sete obras em escolas entregues e mais 24 iniciadas. Entre as concluídas, foram investidos R$ 1.115.741,27 e, nas iniciadas, R$ 5.252.058,31, atendendo mais de 10 mil alunos. Até o final do ano, por meio do programa, liderado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação, a meta é investir R$ 101,4 milhões em 279 obras num total de 254 escolas.

Os trabalhos já concluídos beneficiaram 2.466 alunos. Na última semana, os 191 estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Romano Padoan, de Rio dos Índios, receberam o novo telhado e a nova rede elétrica de um dos blocos. Foram investidos R$ 85.401,36 nas melhorias após o prédio ser danificado em um vendaval. Executado pela construtora S. Teixeira, o projeto foi fiscalizado pelo escritório de Frederico Westphalen da 15ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Erechim.

Em Júlio de Castilhos, foi concluída a reforma no cercamento, na mureta e no gradil da EEEM Dr. Júlio Prates de Castilhos, que tem 323 alunos. O investimento foi de R$ 44.073,91. Os trabalhos tiveram acompanhamento da 8ª Crop, de Santa Maria. O ginásio da EEEM João Leopoldo Vogt, com 285 alunos, também teve suas obras finalizadas. Os serviços incluíram reforço na estrutura metálica, substituição de piso e revestimentos de banheiro e revisão das instalações sanitárias. Os investimentos são de R$ 261.178,73. A execução ficou a cargo da Fuhr Engenharia; a fiscalização, do escritório de Três Passos, da 14ª Crop, de Santo Ângelo.

As obras que se iniciaram recentemente vão chegar a mais 7.949 alunos da rede de ensino do Estado. Em Tavares, estão sendo investidos R$ 745.422,88 na EEEM Edgardo Pereira Velho, que está passando por reforma geral. Executada pela Regras Construções, Calçamentos e Concretos, a obra inclui melhorias nas instalações elétricas em baixa tensão, na cozinha, hall e circulação, sala dos professores, salas de aula, banheiros e laboratório de ciências. A fiscalização será realizada pela 21ª Crop, de Osório, e 424 alunos serão beneficiados.

Em Guaporé, começou a reforma da cobertura e da rede elétrica da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Dr. Felix Engel Filho, que tem 183 alunos. Realizada pela Grafite Construções, a obra é fiscalizada pelo escritório de Bento Gonçalves da 22ª Crop, de Vacaria. Os investimentos totalizam R$ 388.491,89.

Em São Borja, duas escolas começaram a receber adequações ao Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI). Na EEEF Franco Baglioni, serão investidos R$ 41.058 na obra executada pela Comercial de Tintas Santo Antônio, beneficiando 36 alunos. Já na EEEM Militina Pereira Alvarez, com 217 alunos, são R$ 67.916,71 aplicados, com execução da Juliano Diniz Campos Construções. As obras são acompanhadas pelo escritório de Santiago da 8ª Crop, de Santa Maria.

Municípios com obras concluídas:

Barra do Guarita

Júlio de Castilhos

Lagoa Vermelha

Passo Fundo

Rio dos Índios

Santa Maria

Municípios com obras iniciadas:

Agudo

Arroio Grande

Barão de Cotegipe

Bento Gonçalves

Cachoeirinha

Canela

Caxias do Sul

Charrua

Guaporé

Guarani das Missões

Maratá

Progresso

Rio Grande

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

São Borja

São Francisco de Assis

Sapucaia do Sul

Tavares

Três Passos

Vera Cruz

Observação: em alguns municípios, houve mais de uma demanda atendida