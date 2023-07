ANS lança novo boletim sobre planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) acaba de lançarum novo boletim periódico sobre dados do setor de planos de saúde no Brasil: o Panorama - Saúde Suplementar . Criado com o objetivo de reunir informações relevantes para dar transparência à sociedade, o informativo terá periodicidade trimestral e tratará de temas como números do setor, informações assistenciais e econômico-financeiras, demandas de beneficiários, normativas editadas pela ANS e programas e projetos desenvolvidos pela ANS visando a melhoria do setor.



“O Panorama - Saúde Suplementar é uma contribuição importante da Agência para a sociedade, pois vai facilitar o acesso a informações e a compreensão sobre o cenário do setor de planos de saúde. Quanto mais as pessoas conhecerem e entenderem o funcionamento do setor, mais preparadas estarão para tomar decisões de forma consciente”, destaca o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello.



Para o diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, Maurício Nunes, a publicação tem um diferencial importante: “A ANS já tem uma cultura de disponibilizar dados em diversos formatos e ferramentas, tanto em seu site como no Portal Brasileiro de Dados Abertos. A nova publicação, além de reunir dados e informações já disponíveis, traz análises técnicas sobre o conteúdo, o que proporciona uma visão mais panorâmica do setor”, pontua.



A primeira edição traz dados referentes ao primeiro trimestre de 2023 e alguns dados atualizados até maio contemplando análises de um período mais abrangente, em uma perspectiva histórica. Os reflexos da pandemia de Covid-19 e seus possíveis desdobramentos no setor de planos de saúde também são abordados em diferentes seções desta publicação.



Veja como está organizado o boletim Panorama – Saúde Suplementar



Na seçãoBeneficiários de planos de saúde, é possível verificar informações como a evolução do número de pessoas com planos de saúde de 2000 a 2023; a mudança no perfil etário – mostrando que o envelhecimento das carteiras de planos de saúde acompanha o envelhecimento da própria população brasileira; e a correlação do PIB (Produto Interno Bruto) e dos empregos formais com o número de usuários de planos de saúde.



EmAssistência à saúde, o boletim apresenta indicadores sobre a utilização dos serviços de saúde nos últimos quatro anos, considerando o número de procedimentos realizados por pessoa.



Na seçãoUtilização da rede SUS por beneficiários, há dados sobre internações e procedimentos de alta complexidade realizados por usuários de planos de saúde no sistema público, assim como valores cobrados e efetivamente pagos pelas operadoras.



A publicação também mostra oCenário econômico-financeirodo setor por meio de indicadores de resultado da saúde suplementar na operação médico-hospitalar. Os dados são apresentados em valores nominais (não ajustados pela inflação do período) ao longo dos últimos quatro anos, segregados entre resultado operacional, resultado financeiro e resultado líquido.



Na seçãoDemandas de consumidores, estão disponíveis informações sobre o acompanhamento mensal feito pela ANS das reclamações registradas em seus canais de atendimento, com dados sobre a natureza das demandas, do Índice Geral de Reclamações (IGR) e da Taxa de Resolutividade das queixas tratadas por meio da medição de conflitos via Notificação de Intermediação Preliminar (NIP).



OPanoramatraz ainda uma visão geral sobreProgramas e projetos da ANSe Aspectos Normativos e Legais, que colaboram para uma melhor visão de como está o setor de planos de saúde.