Solos Floripa 2023: simpósio no dia 1 de agosto aborda inovações no ensino da ciência do solo

Um dos eventos que compõem a programação do Solos Floripa 2023 é o VIII Simpósio Latino-americano de Inovações Educativas no Ensino da Ciência do Solo, realizado no dia 1/8, em Florianópolis. Estarão reunidas oito escolas catarinenses dos municípios de Águas Frias, Arroio Trinta, São Joaquim, Urubici, Santo Amaro da Imperatriz, Imbituba e Laguna; três escolas Latino-americanas do Equador, Colômbia e Argentina, e uma da Espanha, totalizando 122 alunos e 34 professores/acompanhantes.

Os palestrantes do Simpósio são a pesquisadora Julia Franco Stuchi da Embrapa Solos com a contação de histórias “A cada da vida: eu sou um solos vivo” e o cientista de solos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Ronald Vargas, que vai apresentar o Projeto Educativo FAO-IUSS: “®Assim são os Solos de minha Nação!”.

Segundo a presidente do Solos Floripa 2023, pesquisadora da Epagri/Ciram Elisângela Benedet da Silva, os alunos vão apresentar os resultados das suas pesquisas documentais ou experimentais sobre o tema “América Latina e a boa governança de seus solos e biomas: possibilidade ou utopia?” na forma de apresentações orais na plenária do Simpósio e em uma sessão de pôster.

Os alunos e professores farão duas atividades artísticas com tintas de solo: “Pintando com os Solos da Minha Nação” e “Eu defendo os Solos da Minha Nação” no espaço da Choupana. Na cerimônia de encerramento serão entregues certificados de participação para todas as escolas e um prêmio para o melhor trabalho apresentado na forma de pôster. Ainda serão entregues livros infantis para todas as crianças.

Na oportunidade será lançado o livro “Começo meio fim: o solo é assim”, escrito de forma coletiva para o evento. A publicação apresenta um relato sobre alguns tipos de solos que ocorrem nos biomas da América Latina e do Caribe. Direcionada principalmente para o púbico infantil, esta obra serve de apoio pedagógico para escolas, técnicos e agentes comunitários que trabalham com crianças e jovens quando o recurso natural solo é o tema central.