Jogos Mundiais Universitários - Dia 7: vitória épica no vôlei feminino

Fim da primeira semana de viagem. O domingo (30)reservou a vitória mais emocionante até aqui dos Jogos Mundiais Universitários de Chengdu (China). Era o último evento do dia e o ginásio da Universidade local, ao lado da Vila dos Atletas, estava lotado. No setor destinado a atletas e dirigentes, osbrasileiros estavam em desvantagem.

Brasil e Polônia abriram o Grupo A do vôlei feminino. E o início polonês foi devastador. Só que, quando chegaram ao 20ºponto do primeiro set, as polonesas viram que não ia ser fácil. Asbrasileiras reagiram, mas não o suficiente para vencer: foram superadas por25 a 21.

Já no ritmo e confiante, o Brasil alternou a liderança da segunda parcial. O equilíbrio marcou a disputa, só que as polonesas novamente levaram a melhor: 25 a 22. Os torcedores poloneses naarquibancada estavam entusiasmados, as jogadoras dentro de quadra também. Aí o jogo começou a virar.

A torcida brasileira incentivou e contou com o reforço de três atletas da África do Sul, que roubaram a cena dançando e dando apoio às brasileiras. Na quadra, as jogadoras ganharam confiança e passaram a forçar o erro das adversárias. Foram dois sets seguidos ditando o ritmo da partida: 25 a 23 e 25 a 19.

O Brasil foi para otiebrakecom muita moral, mas perdeu um pouco a concentração no início. A Polônia chegou a abrir cinco pontos de vantagem. E, mais uma vez, tudo parecia perdido e os poloneses no ginásio já cantavam vitória. Em uma arrancada inacreditável, a seleção brasileiraempatou o jogo, para deliro do público, e levoude virada otiebreakpor 16 a 14, vencendo a partidas por 3 sets a 2.

Ao fim da partida, a líbero Laís desabafou.

“Foi suado. Se não for complicado, não é Brasil. Mas conseguimos sair com a vitória muito importante. Terça-feira tem mais um jogo, que precisamos ganhar para sermos primeiros no grupo.A torcida brasileira abraçou o time, sentimos aquele calor e a gente vai que vai”.

Maior pontuadora do Brasil, com 17 pontos, Sabrina Machado acreditou desde o início.

“A gente lutou até o final. A gente é brasileiro, não desiste nunca. A gente foi buscando. Tava difícil, a gente foi ajustando e conseguiu o resultado. A gente estava um pouco nervosa no início. Na medida que a adrenalina foi baixando, todo mundo passou a ir pra cima, ficamos mais agressivas e o jogo ficou melhor para a gente”.

O próximo compromisso do Brasil é contra Taipei-China, na terça-feira (01), às 9h (horário de Brasília). Os Jogos Mundiais Universitários têm transmissão ao vivo gratuita na internet. Confirao cronograma completo das competições.A delegação brasileira está em Chengdu com 150 atletas de11 das 18 modalidades em disputa no evento:saltos ornamentais, badminton, tênis de mesa, taekwondo, kung fu (a arte marcial é denominada de wushu na China), basquete, natação, atletismo, judô, tênis e voleibol.

* Maurício Costa viajou como integrante da delegação da Confederação Brasileira de DesportoUniversitário(CBDU). A entidadeconvidou aEBCpara participar da cobertura durante os 17 dias de competição em Chengdu.