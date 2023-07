Jogos Mundiais Universitários – Dia 6: estreia do vôlei em Chengdu

Integrar a delegação da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) em Chengdu (China) me proporcionou um dia inesquecível: fazer parte da equipe do vôlei masculino, podendo estar ao lado dosatletas e da comissão técnica do início ao fim. Acompanhar e sentir a ansiedade antes de entrar na quadra, a confiança, a euforia, as dificuldades e também a derrota.

O Brasil estreou contra a Alemanha e perdeu por 3 a 0, com parciais de 32/30, 25/20 e 25//20. Apesar de não ter vencido, a seleção mostrou uma capacidade de superação enorme.O Brasil está no Grupo D, com Alemanha, Itália e Taipei (China). O próximo confronto do Brasil será contraTaipei (China), na segunda-feira (31), às 8h(horário de Brasília). A competição tem transmissão ao vivo na internet. Confira AQUI o cronograma completo.