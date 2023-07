Jogos Mundiais Universitários - Dia 5: cerimônia de abertura

Após o tempo chuvoso no verão chinês, Chengdu amanheceu ensolarada. Logo nas primeiras horas desta sexta-feira (28), o céu limpo indicava que a delegação brasileira nos Jogos Mundiais Universitários de Verão teria um belo dia tanto nas competições quanto na Cerimônia de Abertura. E começou com a primeira participação do Brasil no evento. A honra coube à seleção feminina de basquete, que estreou contra a Romênia e não decepcionou.

Intensas desde o aquecimento, as brasileiras foram avassaladoras no primeiro quarto e saíram de quadra para o primeiro intervalo com um placar de 24 a 6. Parecia que as romenas não esperavam um adversário tão agressivo defensivamente e inspirado no ataque. Nos dois quartos seguintes, a Romênia melhorou e chegou a diminuir a vantagem brasileira para 10 pontos. Porém, no último quarto o Brasil se acertou novamente e garantiu a vitória de 77 a 59.

Cestinha da partida com 19 pontos, Letícia analisou a vitória: “A estreia sempre tem o nervosismo, como vamos nos sair, mas desde que partimos de São Paulo o nosso objetivo até aqui foi o mesmo: com a dinâmica de time forte, vibrando. Elas se assustaram quando começamos com essa energia agressiva. Iniciar assim já manda toda a ansiedade para fora e no segundo jogo já está mais controlado”.