A Mouser Electronics compartilha o poder revolucionário da terapêutica digital na mais recente série 'Empowering Innovation Together'

Mouser Electronics Inc., líder na distribuição de Introdução de Novos Produtos (NPI) do setor com a mais ampla seleção de semicondutores e componentes eletrônicos, estreia sua última edição da série Empowering Innovation Together (EIT), revelando o potencial transformador da terapêutica digital. A Mouser examina a interconexão entre a tecnologia e os dispositivos médicos para descobrir como estas peças e componentes podem trabalhar em conjunto, a fim de oferecer um meio de assistência médica mais personalizado e acessível.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230726128131/pt/

Mouser Electronics Shares the Revolutionary Power of Digital Therapeutics in Latest Empowering Innovation Together Series (Photo: Business Wire)

O setor médico está em constante evolução e a tecnologia se tornou um aspecto crucial na mudança dos métodos tradicionais. A terapêutica digital surgiu como uma abordagem eficiente que proporciona o potencial de alcançar mais pacientes, monitorar condições em tempo real e reduzir barreiras financeiras no acesso a cuidados médicos. Para apoiar esta mudança, a Mouser e seus parceiros fornecedores líderes do setor cooperaram para compartilhar sua experiência coletiva e promover um método mais abrangente de saúde pessoal.

A última parte da série inclui um novo episódio de podcast da The Tech Between Us, bem como um segundo episódio da In Between The Tech, apresentando estimados convidados da Digital Medicine Society e Freespira. Cada episódio detalha o significado da terapêutica digital e as soluções de ponta que ela tem ao fornecer o potencial. Através destes episódios informativos, os ouvintes irão obter uma compreensão abrangente dos aspectos técnicos de hardware e software do projeto de engenharia, junto com os desafios atuais do setor enfrentados por esta área.

Artigos, estudos de caso e infográficos da Mouser oferecem uma exploração abrangente do cenário atual do mercado, ao mesmo tempo em que apresentam uma perspectiva otimista sobre as perspectivas futuras, como avanços na tecnologia portátil, procedimentos de aprovação da FDA e a ampla gama de tratamentos que pode facilitar. A variedade de conteúdo ajuda a fornecer uma base sólida e a conscientizar os projetistas sobre como incorporar soluções modernas em dispositivos terapêuticos digitais.

Esta edição da EIT é patrocinada pelos valiosos parceiros da Mouser, como Osram, Microchip Technology, Bourns, Murata, NXP Semiconductors, Molex e Renesas.

Estabelecido em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas de componentes eletrônicos mais reconhecidos do setor. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation/ e siga a Mouser no Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Para mais notícias sobre a Mouser, acesse https://www.mouser.com/newsroom/.

Como distribuidor autorizado internacional, a Mouser oferece a mais ampla seleção do mundo dos mais novos semicondutores e componentes eletrônicos, em estoque e prontos para envio. Os clientes da Mouser podem esperar produtos 100% certificados e genuínos que são totalmente rastreáveis a partir de cada um de seus fabricantes de parceria. Para ajudar a acelerar projetos de clientes, o site da Mouser hospeda uma extensa biblioteca de recursos técnicos, incluindo um Centro de Recursos Técnicos, junto com folhas de dados do produto, projetos de referência específicos de fornecedores, notas de aplicação, informações de projetos técnicos, ferramentas de engenharia e outras informações úteis.

Os engenheiros podem ficar a par das novidades atuais sobre produtos, tecnologias e aplicações através do boletim informativo eletrônico gratuito da Mouser. As assinaturas de notícias e referências por e-mail da Mouser são personalizáveis conforme as necessidades de projeto exclusivas e em constante transformação de clientes e assinantes. Nenhum outro distribuidor oferece aos engenheiros tanta personalização e controle sobre as informações que recebem. Aprenda sobre tecnologias emergentes, tendências de produtos e muito mais ao se inscrever hoje em https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

Sobre a Mouser

A Mouser Electronics, uma empresa da Berkshire Hathaway, é um distribuidor autorizado de semicondutores e componentes eletrônicos com foco no lançamento de novos produtos de seus principais fabricantes de parceria. Atendendo a engenheiros de projetos eletrônicos eàcomunidade de compradores a nível mundial, o site do distribuidor internacional, mouser.com, está disponível em diversos idiomas e moedas, apresentando mais de 6,8 milhões de produtos de mais de 1.200 marcas de fabricantes. A Mouser oferece 27 locais de suporte em todo o mundo para oferecer o melhor atendimento ao cliente no idioma, moeda e fuso horário locais. O distribuidor envia a mais de 650.000 clientes em 223 países / territórios desde suas instalações de distribuição de última geração com 1 milhão de pés quadrados na área metropolitana de Dallas, Texas. Para mais informação, acesse https://www.mouser.com/.

Marcas comerciais

Mouser e Mouser Electronics são marcas registradas da Mouser Electronics, Inc. Todos os outros produtos, logotipos e nomes de empresa aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230726128131/pt/

Videos: https://mms.businesswire.com/media/20230726128131/pt/1847206/19/mouser-eit2023-dtx-video-15sec.mp4

Para mais informação, entre em contato com:

Kevin Hess, Mouser Electronics

Vice-Presidente Sênior de Marketing

+1 (817) 804-3833

[email protected]

Heidi Elliott, Mouser Electronics

Empowering Innovation Together

Diretora de Comunicação de Marketing

+1 (817) 804-2320

[email protected]

Para consultas de imprensa, entre em contato com:

Kelly DeGarmo, Mouser Electronics

Gerente de Comunicação Corporativa e Relações com a Mídia

+1 (817) 804-7764

[email protected]