Provenir nomeia Richard Kern líder global de Serviços Profissionais

A Provenir, especializada em software de decisão de risco orientado por dados e inteligência artificial, anunciou hoje a nomeação de Richard Kern como Vice-Presidente Sênior de Serviços Profissionais globais.

No cargo, Kern será responsável por supervisionar os serviços de entrega ao cliente, incluindo implementação e design, consultoria estratégica e serviços de treinamento para todos os clientes da Provenir em 50 países em todo o mundo.

Kern é um profissional experiente em serviços globais, com histórico comprovado de trabalho em empresas do setor de serviços bancários e financeiros. Antes de ingressar na Provenir, foi Vice-Presidente, chefe de implementação e serviços profissionais da Alkami Technology, fornecedora de serviços bancários digitais. Kern também ocupou cargos de nível sênior, gerenciando serviços profissionais para Fiserv, Thomson Reuters (agora Refinitiv) e Citigroup.

“Temos a satisfação de receber Rick na Provenir”, disse Geoff Miller, Diretor Comercial da empresa. “Ele traz uma riqueza de conhecimento e experiência de seu trabalho com algumas das marcas líderes mundiais no setor de serviços financeiros, juntamente com uma capacidade comprovada de liderar diversas equipes e agregar valor significativo aos clientes. O papel de Rick é crucial para apoiar nosso crescimento global, pois apoiamos os esforços de nossos clientes para crescer e transformar seus negócios e para ajudá-los a obter valor de seus investimentos na plataforma Provenir.”

“A disrupção no setor de serviços financeiros não tem precedentes, e os bancos, cooperativas de crédito e fintechs devem avançar com ousadia em suas iniciativas de dados e esforços de transformação digital orientados por IA”, disse Rick Kern, Vice-Presidente Sênior de Serviços Profissionais globais da Provenir. “Estou entusiasmado para liderar a talentosa equipe de profissionais de serviços globais da Provenir e trabalhar ao lado da equipe de liderança para continuar a desenvolver nossos recursos globais e contribuir para o sucesso contínuo da empresa.”