Jogos Mundiais Universitários - Dia 3: desembarque em Chengdu

Finalmente chegamos a Chengdu, depois de mais de 20 horas de voo.E nunca fez tanto sentido a expressão "é longe, lá na China". É distante mesmo: foram12 horas de São Paulo a AdisAbeba e mais 10 horas da capital da Etiópia até a China, isto sem falar das cinco horas de conexão. A delegação brasileira conta com 150 atletas em 11 modalidades, A abertura do evento,com 10 mil atletasde 150 países, ocorrerá na sexta-feira (28).

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Para passar o tempo, conversas, jogo de dominó, filmes a bordo truco e, claro, uma soneca para descansar o corpo. Apesar do longo tempo de deslocamento, os atletas permaneceram focados. Os do judô e dotaekwondo, por exemplo, atentos à dieta para ficarem dentro do peso de cada categoria. Já o pessoal do atletismo e natação se preocupava com o alongamento e a mobilidade

Quem embarcou no mesmo vôo foi Diogo Silva Medalha de ouro no Pan-Americano de 2007, no Rio de Janeiro, o pós-atleta olímpico de taekwondo também participou dos Jogos Mundiais Universitários. Ele levou mais um ouro, em 2009, em Belgrado (Sérvia). Diogo agora representa o Brasil como Assessor especial do Ministério do Esporte, e aproveitamos a escala na Etiópia para conversarmos um pouco mais.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

"E um torneio incrível, extremamente forte, concorrido. Praticamente, os atletas com quem eu disputei a semifinal e a final, eu me encontrei com eles nos Jogos Olímpicos de Londres, que foi o ciclo olímpico que eu participei. Muitos atletas que estão aqui vão encontrar estes rivais nos JogosOlímpicos de Paris, em 2024. Éum torneio para levar com muita seriedade, que está abaixo apenas dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Mundiais Universitários colocam o atleta muito próximo de uma medalha olímpica, de uma grande conquista internacional. Aqui não é um lugar de teste, éparamostrar quem é bom, quem é capaz, competente e está apto a disputar um grande torneio internacional", analisou o Diogo Silva.

No último voo até o destino final, a delegação descansou um pouco mais. Afinal, ao chegar a Chengdu, ainda teria que retirar credenciais, desfazer a mala, tentar se adaptar ao fuso horário e ir direto para o primeiro treino no local, para começar a busca por medalhas no melhor da forma física.

* Maurício Costa viajou à Chengdu como integrante da delegação da Confederação Brasileira de DesportoUniversitário(CBDU). A entidadeconvidou aEBCpara participar da cobertura durante os 17 dias de competição.