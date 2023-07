Webinar abordará o uso de inteligência artificial na análise de amostras

Especializada na fabricação de equipamentos de metrologia, a alemã ZEISS promoverá nesta quinta-feira (27) um webinar sobre como o uso de inteligência artificial tem revolucionado a forma de análise e interpretação de imagens microscópicas.

Voltado aos profissionais de qualidade, o encontro com o tema “Desbloqueie o potencial da microscopia com IA” terá como destaque a análise de amostras em tempo real, além de oferecer aos participantes a oportunidade de testar gratuitamente o software ZEISS Zen Intellesis pelo período inicial de um mês.

Apresentado pelos gerentes da ZEISS em Soluções de Microscopia, Elysio Neto e Adriano Bernal, o webinar também abordará as variáveis importantes do processo, entre outros temas. Além do conteúdo do curso, os participantes que estiverem on-line ao fim do webinar vão participar do sorteio de um Óculos de Realidade Virtual ZEISS VR ONE.

“O uso de inteligência artificial irá impactar o modelo de trabalho em diversas áreas da indústria. É por isso que os profissionais devem buscar atualização e desenvolvimento contínuo, adaptando-se às novas tecnologias e adquirindo habilidades que complementem o trabalho com o uso de novas ferramentas”, afirma Alan Assiz, diretor da divisão da Metrologia Industrial da ZEISS Brasil.

A inscrição é gratuita e para fazer o cadastro os interessados devem acessar o site https://pages.zeiss.com/ia-revoluciona-imagens-microscopicas.html.





Serviço | Desbloqueie o potencial da microscopia com IA

Data: Quinta-feira, dia 27 de julho de 2023

Local: Ferramenta GoToWebinar (baixar)

Horário: das 11h às 12h

Link: https://pages.zeiss.com/ia-revoluciona-imagens-microscopicas.html