Grêmio recebe Flamengo em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Grêmio e Flamengo começam a decidir nestaquarta-feira(26) seus destinos na Copa do Brasil. Velhos conhecidos em mata-matas da competição, os timesse enfrentam em Porto Alegre (RS) no jogo de ida das semifinais. Os gaúchos, pentacampeões da Copa do Brasil, só perderamem casa uma vez este ano: para o Botafogo, no último dia 9, pelo Brasileirão. Já o Rubro-Negro, tetracampeão, ganhou em casa do rival gaúcho (3 a 0)em junho.O confronto na Arena Grêmio, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração deAndré Luiz Mendes, comentários deWaldir Luiz e reportagem deBruno Mendes. O jogo da volta será dia 16 de agosto, no Maracanã.

???????? HOJE É #DiaDeGrêmio ???? Dia de fazer a @todosnaarena PULSAR e disputar cada lance com a mesma intensidade do alento na arquibancada. Dia de decisão em semifinal da #CopaDoBrasil2023 . PRA CIMA DELES!

???? Flamengo

????? Arena do Grêmio

?? 21h30

#?? #GRExFLA

???? @GremioRadio |Grêmio Play pic.twitter.com/ny7vxwpdEc — Grêmio FBPA (@Gremio) July 26, 2023

Das oito vezes que tricolores e rubro-negrosestiveram frente a frente em fases mata-mata daCopa do Brasil, foram quatro classificações para cada lado. Em 1997, o embate foi na final e o Grêmio levou a melhor, levantandoa taça. Nesta edição, aequipe gaúcha, comandada pelo técnico Renato Portaluppi, avançou à semi nos pênaltis, após dois empates consecutivos contra o Bahia. O time chega embalado para o embateapós ter vencido o Atlético-MG em casa no último sábado (22) - como consequênciaretornouà vice-liderança do Brasileirão. .

O Tricolor deve ir a campo comGabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti , Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Luis Suárez (André Henrique).

O Flamengo, comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, garantiu presença na semi após derrotar o Athletico-PR. O time vem oscilando nos últimos jogos. No sábado (22) empatoucom o então lanterna América-MG em 1 a 1, no Maracanã, e acabou cedendo avice-liderança do Brasileirão ao Grêmio.

A equipe deve começar jogando comMatheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.