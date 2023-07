Dinamarca arranca vitória sobre a China com gol aos 44 do 2º tempo

Com um gol da atacante Vangsgaard já aos 44 minutos do segundo tempo, a Dinamarca derrotou a China por 1 a 0, neste sábado (22) no estádio Perth Rectangular, na Austrália, no seu primeiro jogo pelo Grupo D da Copa do Mundo de futebol feminino.

Chinesas e dinamarquesas brindaram o público presente com um confronto muito parelho, que foi decidido graças à intervenção do técnico Lars Sondergaard. Diante de um adversário que apostou nas transições rápidas em contra-ataque e em chutes de média e longa distância, e percebendo a dificuldade de sua equipe finalizar com perigo, o treinador fez uma mudança fundamental nos minutos finais, colocou Vangsgaard no lugar de Thomsen.

E foi justamente a camisa 9 quem marcou o gol da vitória. Aos 44 minutos da etapa final, Harder cobrou escanteio e Vangsgaard, no meio da área, cabeceou colocado para superar a goleira Xu Huan. Desta forma a equipe europeia garantiu a sua primeira vitória sobre a seleção asiática em uma edição da Copa do Mundo feminina.

Catch the key moments from Denmark's victory over China PR! — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 22, 2023

Estreia do Brasil

A seleção brasileira, que busca o inédito título da Copa do Mundo, estreia na primeira fase da competição a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (24). O confronto, que será contra o Panamá, vale pelo Grupo F, que também conta com França e Jamaica.