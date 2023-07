Princesa do Solimões enfrenta Águia de Marabá de olho na classificação

Em busca da vaga para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Princesa do Solimões-AM recebe o já classificado Águia de Marabá-PA, a partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado (22) no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru. A partida, válida pela 14ª, e última, rodada da fase inicial da competição, terá transmissão ao vivo daTV Brasil.

Ocupando a 5º posição do Grupo 1 com 18 pontos, o Princesa precisa de uma vitória nesta partida para sonhar com a classificação à próxima fase, já que o 4º colocado Humaitá-AC tem o mesmo número de pontos (mas com uma vitória a mais). Assim, o Tubarão do Norte precisa triunfar fora de casa e torcer por um tropeço do time do Acre, que enfrenta o Nacional-AM. Todos os jogos da última rodada serão realizados no mesmo horário.

Um dos trunfos do Princesa para busca seu objetivo é o seu ataque. Neste quesito, a equipe amazonense é a melhor do Grupo 1, com 21 gols marcados em 13 jogos.

Já o Águia de Marabá apenas cumpre tabela nesta última rodada. O objetivo agora, por ora, é vencer para terminar na 2ª posição e ganhar ainda mais confiança para a fase do mata-mata. A equipe se classificou para segunda fase da Série D no último sábado (15), ao bater o São Raimundo por 6 a 1, chegando assim aos 23 pontos. O meia Wander está suspenso e desfalca o Azulão nesta partida.

O técnico Rafael Jaques, em entrevista coletiva, afirmou que, mesmo classificado, não poupará sua equipe: “Sabemos que será um jogo muito difícil. O Princesa briga pela classificação. Nós vamos com o que temos de melhor, com o que está à disposição. Dando sequência nesse trabalho, vamos introduzindo detalhes que consideramos importantes”.

No primeiro confronto entre as equipes na atual edição da Série D, válido pela 1ª rodada do Grupo 1, o Águia de Marabá triunfou por 3 a 0.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.