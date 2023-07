Comandados por Sophia Smith, EUA superam Vietnã em estreia na Copa

Comandados pela jovem atacante Sophia Smith, os Estados Unidos derrotaram o Vietnã por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (21) no Eden Park, em Auckland (Nova Zelândia), na sua estreia na Copa do Mundo de futebol feminino. Com este resultado, a seleção norte-americana lidera o Grupo E com três pontos.

O primeiro desafio dos Estados Unidos em sua busca pelo pentacampeonato mundial não foi simples, pois foi diante de uma equipe vietnamita, que, além de ostentar o título de campeã do Sudeste Asiático, mostrou muita aplicação tática para não oferecer espaços para as norte-americanas.

Mas a equipe dos Estados Unidos, que vive um momento de renovação em plena Copa do Mundo, contou com o brilho de uma de suas novas estrelas para estrear com vitória, a atacante Sophia Smith, de 22 anos.

Na partida desta sexta, a ponta do Portland Thorns (Estados Unidos) precisou de apenas 13 minutos para marcar o seu primeiro gol em um mundial. Horan enfiou a bola em profundidade para a centroavante Alex Morgan, que, de letra, encontrou Sophia Smith, que teve apenas o trabalho de bater na saída da goleira Tran Thi Kim Thanh.

A dream start ???? pic.twitter.com/LcmGVPYg7V — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) July 22, 2023

As norte-americanas continuaram forçando as jogadas de ataque, mas, diante de um Vietnã tão dedicado, só voltou a ter outra oportunidade de marcar aos 43 minutos, quando Alex Morgan cobrou pênalti, mas Tran Thi Kim Thanh defendeu.

Porém, os Estados Unidos contavam com Sophia Smith, que aproveitou bola afastada de forma incorreta pela defesa da equipe asiática para chutar rasteiro e ampliar. Após o intervalo a jovem atacante voltou a ser decisiva, mas quando tocou para a meio-campo Lindsey Horan chutar com liberdade para marcar o terceiro e último gol do confronto.

Estreia do Brasil

A seleção brasileira, que busca o inédito título da Copa do Mundo, estreia na primeira fase da competição a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (24). O confronto, que será contra o Panamá, vale pelo Grupo F, que também conta com França e Jamaica.