Favoritas, seleções dos EUA e Espanha estreiam nesta sexta no Mundial

O segundo dia da Copa Feminina de Futeboltem início a partir das 2h (horário de Brasília) de sexta-feira (21) com o confronto entre Finlândia e Suiça, pelo Grupo A , no Dunedin Stadium, na Nova Zelândia, com capacidade para mais de 30 mil torcedores. A grande expectativa, no entanto, é pela estreia das seleções daEspanha e dos Estados Unidos, consideradas duas das favoritas aotítulo. As espanholas estrearam em Mundiais apenas em 2015, e naúltima edição, em 2019, foram eliminadas pelas norte-americanas, que depois conquistariam o tetracampeonato.

A Espanha, da meia-atacante Alexia Putellas, bicampeã doBola de Ouro (premiaçãoda revista France Football)entra em campo às 4h30 contra a Costa Rica, pelo Grupo C (que tem ainda Japão e Zâmbia). O jogo será noWellington Regional Stadium, na capital daNova Zelândia.

Will Alexia Putellas bounce back to top form on the world stage? ????



Play #FIFAWWC Daily Fantasy now! ???? — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 20, 2023

Principal estrela da equipe, Putellas ainda é dúvida para a estreia. A jogadora voltou a treinar em março deste ano, após ficar afastada dos gramados por oito meses, emrecuperação de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo.

"Todas as jogadoras estão disponíveis para amanhã", afirmou otécnicoJorge Vilda, em coletiva de imprensa nesta quinta (20)."No caso de Alexia, é otimizar todos os treinos para tê-laconosco. Somos muito cuidadosos com tudo o que fazemos".

The 23.



We can’t wait to represent you Down Under ???????? pic.twitter.com/mXjaRRAZ08 — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) July 10, 2023

Fechando a sexta (21), a seleção norte-americana, líder do ranking mundial da Fifa, encara o estreante Vietnã (32º). O confronto, pelo Grupo E ((Holanda e Portugal completam a chave) tem início às22h ocorrerá no estádio Eden Park, em Auckland (Nova Zelândia), onde ocorreu a abertura do Mundial.

"Temos que passar por este jogo antes de pensar em falar sobre o segundo jogo", disse a defensora Crystal Dunn durante coletiva."Não jogamos contra o Vietnã, é um time do qual temos algumas imagens, mas obviamente nunca jogamos contra elas, mas acho que farão seu melhor jogo e sabemos disso", concluiu.

* Com informações da Reuters.