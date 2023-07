Programa Lição de Casa dá início a mais quatro obras em escolas estaduais

O governo do Estado, por meio das secretarias de Obras Públicas e da Educação, iniciou obras em mais quatro escolas estaduais. Ao todo, são mais de R$ 720 mil aplicados na melhoria da estrutura da educação gaúcha, beneficiando 1.175 alunos. As instituições fazem parte do programa Lição de Casa, lançado em junho pelo governador Eduardo Leite, que prevê investimentos de R$ 101,4 milhões em 254 escolas até o final deste ano.

Em Caxias do Sul, começou na quarta-feira (19/7) a demolição e a reconstrução do muro frontal e a recuperação do piso junto ao pátio da Escola Estadual de Ensino Médio Victório Webber, que conta com 415 alunos. Serão investidos R$ 513.477,07 no projeto, que será fiscalizado pela 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Caxias do Sul, e executado pela Lotto Engenharia e Construção.

Os trabalhos para a reforma da cobertura do bloco frontal da Escola Estadual de Educação Básica Willy Roos, de Agudo, começaram no final da semana passada. O telhado havia cedido em vários pontos pela ação de cupins e formigas. Além disso, muitas telhas estavam quebradas, gerando goteiras. Serão investidos R$ 110.192,67, com fiscalização da 27ª Crop, de Cachoeira do Sul, e execução da construtora Analuza. O projeto beneficiará 619 alunos.

Duas escolas de zona rural também tiveram obras iniciadas pelo Lição de Casa. Em Sapucaia do Sul, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Antonina Ramires da Silveira está sendo adequada para o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) desde o dia 10 de julho, ao custo de R$ 49.643,49. A 28ª Crop, de Gravataí, fiscaliza a obra, que deve beneficiar 41 alunos e está sob responsabilidade da Idea Engenharia e Construção.

Na terça-feira (18/7), teve início a reforma emergencial do sistema hidrossanitário da Escola Estadual de Ensino Médio João Aguiar, da Vila Kraemer, em São Francisco de Assis. Os sanitários estavam com problemas de escoamento. A obra terá investimento de R$ 47.126,85 e beneficiará 100 alunos. O escritório de Santiago da 8ª Crop, de Santa Maria, fiscaliza a obra, realizada por Leonísio Bernardi Lancanova.

Obra retomada em Cruz Alta

Na segunda-feira (17/7), foi retomada a reforma das instalações elétricas e construção de subestação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Gabriel Álvaro de Miranda, de Cruz Alta. Com investimento de R$ 567.987,93, está sendo retirada a rede antiga e instalada uma nova, com fiação, eletrodutos, tomadas, interruptores, quadros e uma subestação particular de 225 kVA. Executada pela Ene Construções e Instalações, a obra é fiscalizada pela 9ª Crop, de Cruz Alta.