Gabriel Souza é o novo conselheiro do Pacto pela Educação

Responsável por uma série de projetos ligados à educação dentro da estrutura do governo do Estado, o vice-governador Gabriel Souza tomou posse como conselheiro do Pacto pela Educação. A cerimônia foi realizada no início da noite desta quarta-feira (19/7), na Unisinos, em Porto Alegre. O presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin, também passou a integrar o movimento.

O vice-governador coordena o Gabinete de Projetos Especiais (GPE), setor responsável por iniciativas como o programa Todo Jovem na Escola, que destina bolsas mensais para estudantes como incentivo à frequência escolar.

“O programa está sendo atualizado e em breve anunciaremos as novidades desta que será a maior política pública de combate à evasão escolar do Brasil”, revelou Gabriel, que é signatário do pacto desde a criação dele, no ano passado.

Para ele, a medida demonstra os esforços da gestão estadual para priorizar a educação e garantir um ensino de qualidade no Rio Grande do Sul. “Essa é uma decisão estratégica do Estado para desenvolver cada vez mais nossa população e nosso capital humano”. Envolver toda a sociedade também é fundamental”, afirmou o vice-governador, contextualizando com dados do último censo, que registrou queda nos índices demográficos do Estado.

Como conselheiro, Gabriel poderá ampliar a troca de informações relevantes para a elaboração de políticas educacionais. Ele colocou seu gabinete à disposição para colaborar na discussão do tema e apresentar estudos e projetos que estão em discussão no Executivo.

Pacto pela Educação

O Pacto pela Educação é um movimento colaborativo que busca tornar o Rio Grande do Sul referência no ensino nos cenários nacional e internacional. Na sua inauguração, a sociedade foi convidada a fazer parte de forma voluntária, por meio do site do movimento, que foiatualizado recentemente.

Link para o site do Pacto pela Educação

Os voluntários (educadores, empresários, representantes da sociedade civil e interessados no tema) auxiliam ouvindo a comunidade escolar e na construção de ações de forma coletiva.