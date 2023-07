Seleção chega à Brisbane, cidade-sede na 1ª fase da Copa Feminina

A seleção brasileira desembarcou nesta terça-feira = (18) em Brisbane, cidade australiana que será a sede da equipe na primeira fase da Copa do Mundo de futebol feminino, que começa na quinta-feira (20).A escolha de Brisbane como sede coincide com o segundo jogo das brasileiras na fase de grupos, quando enfrentarão as francesas no estádio local.

A abertura do Mundial será às 4h (horário de Brasília) de quinta (20), no estádio Edem Park, em Aucklabd (Nova Zelândia). O Brasil fará todos os jogos da fase de grupos na Austrália. A estreia será contra o Panamá, pelo Grupo F, na próxima segunda-feira (24),às 8h (horário de Brasília), no estádio Hindmarsh, em Adelaide, a quase 3 horas de vôo saindo de Brisbane.

Gold Coast ?? Brisbane



?? Você confere todos os detalhes da chegada da #SeleçãoFeminina na cidade-sede da primeira fase da Copa do Mundo! ????????



???? Fabio Souza / Jo Marconne / CBF TV pic.twitter.com/vSkMhoHkPV — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 18, 2023

A torcida brasileira marcou presença hoje na chegada da delegação no Hotel North Lake, em Brisbane. As jogadoras foram recebidas com entusiasmo e pararam para dar autógrafos. A equipe comandada pela técnica Pia Sundhage fará o primeiro treino às 5h (horário de Brasília) desta quarta (19) – às 16h na Austrália.

As demais partidas da seleção na primeira fase do Mundialserão contra a França, no 29 de julho (sábado), às 7h, em Brisbane, e contra a Jamaica, em 2 de agosto (quarta-feira), em Melbourne.

Os dois primeiros colocados do Grupo F avançam às oitavas de final, em que terão pela frente os dois classificados do Grupo H (Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos). O time de melhor campanha de uma chave encara o segundo colocado da outra.

Primeira baixa na seleção

A atacante Nycole Raysla foi desconvocada na madrugada desta terça (18), após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino em Golden Coast, antes da viagem para Brisbane. O corte da atleta ocorreu por não haver tempo hábil para sua recuperação. A meia Angelina, uma das suplentes que viajou para a Austrália junto com a seleção, foi escolhida por Pia Sundhage para a vaga da atacante. A jogadora, de 23 anos,disputará seu primeiro Mundial na carreira.