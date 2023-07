Após pedido do governador, missão do Ministério da Agricultura ao Japão terá como prioridade a retomada das importações de carne de frango de SC

Foto: Guilherme Martimon/MAPA

O governador Jorginho Mello está em Brasília nesta terça-feira, 18/07, trabalhando pela retomada o mais rápido possível das importações de carne de frango catarinense pelo Japão. Ele apresentou ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o sistema sanitário de proteção animal e todos os protocolos seguidos para eliminação do foco identificado em aves de uma criação caseira, de fundo de quintal, em Maracajá (SC) no último sábado.

“Estamos bastante preocupados com o embargo que a gente sofreu do Japão e viemos pedir ajuda. O ministro tem uma missão essa semana para o país e a gente veio reforçar essa importância, o quanto as vendas para o Japão representam pra economia de Santa Catarina, e o nível de qualidade da nossa produção”, explicou o governador Jorginho Mello.

O Brasil continua sendo um dos quatro países do mundo que nunca registraram casos de gripe aviária em criações comerciais, as que produzem os produtos vendidos para o exterior. O Japão, no entanto, adota esse protocolo preliminar de suspender as importações sempre que identificada a doença em alguma ave que não seja silvestre.

“Passou a ser a prioridade número 1 da nossa missão. Já estamos em tratativas para rediscussão deste protocolo. Santa Catarina sempre foi e sempre será o nosso exemplo de sanidade animal e garantimos isso pros brasileiros e pro mundo todo a partir do exemplo do que vemos em solo catarinense”, disse o ministro Carlos Fávaro.

Foto: Reprodução/Secom SC

Santa Catarina responde por mais de 30% do fornecimento do consumo do país de carne de frango. O estado também é um dos poucos fornecedores de proteína aviária que já exporta o produto com os cortes mais tradicionais consumidos pelo mercado japonês.

O governador Jorginho Mello receberá o embaixador do Japão nesta quarta-feira, 19. “Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para reverter a situação, mostrar que foi um fato isolado e que não afeta a excelência sanitária do plantel avícola catarinense e a produção comercial”, disse.

Histórico

Na segunda-feira, 17, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um ofício informando ao governo de Santa Catarina que o Japão decidiu suspender a compra de carne de frango e seus subprodutos do estado.

Assim que recebeu a confirmação de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) do Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa, a Secretaria de Estado da Agricultura, por meio da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), adotou todas as medidas sanitárias com base nos protocolos internacionais.

O foco foi erradicado já no próprio final de semana da descoberta do caso isolado. A Cidasc também intensificou as ações de educação sanitária, de vigilância e investigação epidemiológica nas propriedades rurais na região.