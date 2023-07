HR Tech Mineira cria sistema de R&S com IA integrada

A Recrutei, uma HR Tech sediada em Minas Gerais, desenvolveu um sistema de Recrutamento e Seleção (R&S) com integração de Inteligência Artificial (IA). A “Rê”, nome dado à assistente inteligente, utiliza o motor do ChatGPT com objetivo de aprimorar a eficiência do processo de recrutamento. A plataforma é composta por uma série de módulos que focam na economia de tempo e aumento da eficiência do recrutamento.

A empresa reconhece as preocupações em relação à IA e sua possível interferência na humanização dos processos seletivos, especialmente no contexto de Recursos Humanos. No entanto, a Recrutei acredita que a IA pode ser uma potencializadora da humanização quando utilizada adequadamente. A decisão de utilizar a assistente baseada em IA é deixada a critério dos usuários, com a possibilidade de revisão humana baseada em dados críticos e reais das vagas.

“Consideramos a combinação entre tecnologia e expertise humana, reconhecendo que a análise e a compreensão dos dados ainda requerem a contribuição dos profissionais envolvidos no processo seletivo”, afirma Pedro Silveira, CTO e cofundador da Recrutei.

A assistente inteligente foi projetada para otimizar a eficiência e a qualidade do recrutamento, tendo recursos como o Job Description automático, onde os recrutadores podem criar uma descrição de vaga completa rapidamente, fazendo com que as chances da vaga estar com todas as informações para melhor entendimento pelos candidatos interessados aumente; outra função é a sugestão de e-mails de feedback aos candidatos, baseada no perfil da vaga, na fase do processo e nos dados do próprio concorrente; a “Rê” também pode sugerir perguntas específicas aos candidatos durante a etapa de triagem, contribuindo para a obtenção de um contexto mais abrangente, para ambas as partes.

No entanto, a decisão de utilizar ou não a assistente baseada em IA fica a critério dos usuários. A empresa ressalta que sempre há a possibilidade de revisão humana, baseada em dados críticos e reais das vagas.

Sobre a startup

A Recrutei é uma plataforma de recrutamento e seleção que ajuda recrutadores e gestores a elevar a eficiência na contratação de talentos. No ano passado, a ferramenta registrou mais de 2 milhões de candidaturas em sua base de clientes e mais de 13 mil vagas preenchidas. Atualmente, a plataforma já ultrapassou a marca de 3,7 milhões de candidaturas, esses resultados foram impulsionados pelo uso da IA.



Em 2022, a Recrutei foi eleita a primeira colocada na categoria de software de Recrutamento e Seleção no B2B Stack Awards pelo segundo ano consecutivo, de acordo com a opinião dos recrutadores usuários.

A empresa também marca presença no mercado global de venture capital. Em janeiro de 2022, a Recrutei recebeu investimento da Domo, por meio do espírito de co-investimento da FEA Angels, o que impulsionou sua adaptação às mudanças no cenário nacional e internacional das startups.

“Focamos na sustentabilidade do negócio e no aprofundamento da relação com o cliente, o que resultou em um aumento de 40% no valor médio investido pelos clientes e em uma redução significativa no trabalho de gerenciamento de vagas e candidatos”, reitera Pedro Silveira, CTO da empresa.

Com esse avanço no produto e considerando o equilíbrio do fluxo de caixa, a empresa espera continuar crescendo e realizar sua próxima rodada de captação de investimentos em um momento mais propício e com bases mais sólidas, de acordo com as declarações de Paulo Lázari, representante da empresa.

Para saber mais sobre a Recrutei, basta acessar: http://www.recrutei.com.br