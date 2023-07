O cenário de iGaming na América Latina: um jogador em constante evolução para a região

O mercado de iGaming na América Latina está experimentando um rápido crescimento impulsionado pela penetração da internet e pela adoção de videogames na região. Com mais de 650 milhões de pessoas e uma taxa de penetração de internet de 66%, a América Latina está se tornando um mercado-chave para desenvolvedores e distribuidores de jogos, com um valor estimado de 4,1 trilhões de dólares até 2023.

A PayRetailers destaca-se como uma empresa líder em serviços de pagamento para a indústria de iGaming na América Latina. Sua expertise e conhecimento local permitem oferecer soluções tecnológicas adaptadas às especificidades de cada mercado na região.

O Brasil é um dos principais players da região, ocupando o terceiro lugar no número de jogadores em competições globais de videogames. Com 70% dos brasileiros participando de jogos online, projeta-se que a receita do setor de jogos alcance 2,6 bilhões de dólares até 2026. A empresa espanhola se adapta às necessidades desse mercado em crescimento, fornecendo soluções tecnológicas específicas para o mercado brasileiro.

A Colômbia é considerada um dos mercados de jogos online mais atraentes da América Latina, graças ao seu clima de negócios favorável e segurança jurídica. Desde a regulamentação dos jogos de azar online em 2016, o mercado colombiano tem registrado progresso significativo, com uma taxa de crescimento anual projetada de 8,1% entre 2020 e 2025. Aproveitando sua extensa experiência local, a PayRetailers se posicionou como parceira estratégica de plataformas de jogos regulamentadas em toda a América Latina.

Na Argentina, o mercado de iGaming é regulado por províncias, e a legalização dos jogos de azar online em Buenos Aires teve um impacto significativo na indústria de jogos de azar em toda a América Latina.

O Peru tem experimentado um crescimento exponencial na indústria de jogos de azar online e apostas esportivas nos últimos anos. Com a aprovação de leis para regular essas atividades, o mercado de pagamentos digitais do país tem apresentado crescimento constante.

A PayRetailers tem como objetivo expandir-se para novos mercados na América Latina, como Uruguai, Paraguai e Caribe, para aproveitar as oportunidades de crescimento na região. A empresa está comprometida em se manter na vanguarda do setor, oferecendo soluções atualizadas e personalizadas para atender às necessidades de comerciantes e jogadores. Com sua presença local e afiliação a associações de fintech em vários países, a PayRetailers está bem-posicionada para fornecer consultoria e serviços de qualidade a comerciantes interessados em operar na região. Leia mais!

